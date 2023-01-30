У Харкові загиблу жінку не можуть дістати з-під решток будинку понад добу: уламки розлетілись на цілий квартал

Вибухова хвиля була така, що струсила усі будівлі на вулиці.

Росіяни запустили ракети по житловому кварталу Харкова, в результаті одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Розбір завалів досі триває, але прилеглу дорогу та сусідні двори від уламків порозчищали, йдеться в ТСН.

У сусідніх будинках після влучання залишилось зовсім мало людей - ті, хто був, намагались поїхати ночувати до родичів. Цей район Харкова вже неодноразово обстрілювали росіяни, тож дві третини пожильців виїхали звідси ще кілька місяців тому. Зокрема, саме тому поранених під час нічної атаки лиш троє. Щодо їхнього стану - двоє людей зазнали легких тілесних ушкоджень - це синці та подряпини.

Мешканець четвертого поверху потрапив до лікарні. Медики кажуть, загрози його життю немає, набагато гірший саме психологічний стан чоловіка. Саме в квартиру, де він жив з дружиною і влучила російська ракета. Чоловіку дивом вдалось вижити, а його дружина загинула. Її тіло рятувальники змогли знайти згодом, жінку привалило одразу кількома перекриттями. Від ночі рятувальники намагалися дістати тіло, але роботи просувались повільно, бо напівзруйновані перекриття нагорі ледь трималися і могли обвалитися на самих надзвичайників.

З розбитої квартири 85-річного чоловіка разом з рятувальниками діставав сусід. “Я сюди рятувальників до під‘їзду кликав. Ми допомагали його стягувати донизу, вже не дуже гарно з рухами в нього було. Я тоді виглянув з вікна, а там півстіни немає і вогнище. Я ні на що не розраховував”, - розповідає Владислав.

Чоловіка врятували, а от його дружина загинула. В момент прильоту вона була у сусідній кімнаті, яку повністю розтрощило. Тіло жінки намагались дістати понад 10 годин.

Квартири, що опинилися в епіцентрі вибуху, розтрощені та залиті водою, від нічних морозів меблі в оселях вкрилися кригою.

Спершу яскрава заграва, а за секунди і надпотужний вибух - пролунав у Харкові об 11-й годині ночі. “Прилетіло у житловий район, де немає жодного військового об’єкту. За попередніми даними слідчих, які відпрацювали вночі, це була ракета С-300”, - кажуть у поліції.

Житло тієї ночі втратили п’ятнадцятеро людей. Їх евакуювали і надали тимчасовий прихисток у гуртожитках. Ще десятки пожильців із сусідніх будинків ночуватимуть у квартирах без вікон. “Дуже великий вибух був, що мене аж знаєте якось я впала на підлогу. Я не знаю, чи я інтуїтивно упала, бо знаю, що треба чи можливо так воно якось сталося. І все. І потом у вікні зарево, дуже горить оце. І крики”, - розповідає харків’янка Пелагея.

Вибухова хвиля була така, що струсила усі будівлі на вулиці. Друзки уламків розлетілись чи не на цілий квартал. “Просто все у квартиру внесло: сміття, бруд. Як вибух, вогонь навпроти був. Добре, будинок товстий та стіни. Дякую, будівельникам тих часів довоєнних”, - кажуть мешканці сусідніх будинків.

Біля зруйнованого будинку протягом дня працюють волонтери. Пожильцям постраждалих осель видають будівельні матеріали. Та чи не більш потрібна- психологічна підтримка. “Люди звертаються - середній вік, літній вік. Ті, хто жили в цьому будинку і в будинку навпроти - це стан шоку, стан емоційної нестабільності. Вони потребують підтримки, просто підтримки”, - розповідає психологиня Тетяна.

Після розбору завалів фахівці проводитимуть експертизу і вирішать, чи можливо буде відновити багатоповерхівку. Тим часом очільник військової адміністрації не виключає: частину будівлі доведеться знести через надто великі ушкодження.

Нагадаємо, що росіяни запустили ракети по житловому кварталу Харкова, в результаті одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Ракета влучила у 4-поверховий будинок, одразу ж виникла пожежа. Із палаючого будинку рятувальники врятували чотирьох людей, троє з них дістали поранення, але одна людина загинула - її тіло залишилось під завалами.

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