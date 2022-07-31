У Херсоні більше не працює жоден український банк: останні три відділення розграбували

Окупанти на базарах і магазинах змушують людей ставити цінники в рублях та забирають у підприємців українські платіжні термінали.

Днями окупанти вдерлися одночасно у три відділення останнього українського банку, який ще працював в окупації. Погрожуючи співробітникам зброєю, винесли з приміщень гроші і техніку, йдеться в ТСН.

Персонал відпустили лише після того, як переписали паспортні дані кожного.

З початку окупації у Херсоні закрилося більшість банків. Працювало лише кілька відділень, біля яких люди по кілька днів стояли у чергах, аби зняти готівку. Відтепер ця опція у місті не доступна, таким чином окупанти вилучають з обігу гривню.

На базарах і магазинах змушують людей ставити цінники в рублях та забирають у підприємців українські платіжні термінали.

Нагадаємо, що від нині заборонено транслювати курс валют на табло - лише безпосередньо в касі на копії наказу про затвердження курсів валют. У Нацбанку вважають - обмінники штучно створюють ажіотаж довкола вартості іноземної валюти. Відтак - їм заборонили привертати надмірну увагу до курсу.

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