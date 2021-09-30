У Херсоні чоловік під час заняття спортом проломив немовляті голову

У Херсоні чоловік під час заняття спортом проломив немовляті голову

Малюка екстрено госпіталізували в лікарню.

У Херсоні чоловік під час заняття спортом проломив голову дитині. Грудничка з переломом тім'яної кістки госпіталізували.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, 20-річний місцевий мешканець займався у себе вдома фізичними активностями. Коли громадянин робив розтяжку, він випадково вдарив ногою дитину, яка в цей момент була у мами на руках.

В результаті чого немовля отримало серйозну травму. Постраждалого негайно госпіталізували до лікарні. За словами медиків, дитина дивом вижила.

"Дитина маленька, черепна коробка слабенька. Він вдарився і отримав травму. Сталося це, коли чоловік займався спортом. Даний факт зареєстрований, проводяться перевірки", — повідомили ТСН.ua в Нацполіції Херсонської області.

Нагадаємо, що у Харкові на шкільному стадіоні дитину привалило футбольними воротами. Хлопчика ушпиталили, і він перебуває у реанімації у важкому стані.

Чи повинні діти прибирати в школі: відповідь юриста

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання