У Херсоні невідомий влаштував маштабну пожежу на платній стоянці: згоріло багато авто

Підпалив зловмисник Mersedes.

На платній стоянці у середмісті Херсона підпалили автомобілі, у результаті чотири легковика згоріли вщент і п'ять - пошкоджені вогнем. Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

Рятувальників викликали уночі. Вони майже годину долали пожежу, загалом вдалося врятувати 20 авто на стоянці.

Камери відеоспостереженя зафіксували, як невідомий у масці й капюшоні облив невідомою речовиною автомобіль "Мерседес", підпалив і втік. Охоронець розповів, що почув хлопок, побачив полум'я і побіг гасити займання вогнегасником, але самотужки впоратись не зміг.

Підпалене авто на іноземних номерах належить 31-річному херсонцю. Особу палія та причину підпалу встановлюють. Правоохоронці відкрили провадження через пошкодження майна.

"На автостоянці було чимало авто, і , звичайно, були поряд, адже автостоянка розташована у житловому кварталі. Звичайно, була загроза перекидання вогню на інші споруди", - прокоментувала начальниця сектору зв'язку із ЗМІ ГУ ДСНС у Херсонській області Квіта Заобурна.

Новини України: у Херсоні невідомий підпалив автомобілі на платній стоянці

Нагадаємо, в Ужгороді перед входом в будівлю Закарпатської ОДА чоловік підпалив власне авто на єврономерах.

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