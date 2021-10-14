У Херсоні перед запровадженням "червоної" зони люди масово стоять у чергах на вакцинацію

У Херсоні перед запровадженням "червоної" зони люди масово стоять у чергах на вакцинацію

У регіоні настає "червона" карантинна зона від 15 жовтня.

У Херсонській області - вакцинальний бум. Люди масово пішли робити щеплення від коронавірусу. Медики фізично не встигають приймати всіх, людям стає зле в чергах, а охочих - дедалі більшає. Стався такий наплив після того, як було оголошено, що від завтра, 15 жовтня, Херсонщина потрапляє в "червону" зону.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

Прийом скоро закінчиться, а черга до пункту вакцинації у торгівельному центрі не зменшується. Люди сподіваються встигнути зробити щеплення. У масках, але без дистанції. Стояти доводиться по кілька годин. І не факт, що пощастить.

Медики втомлені. Кожен приймає по пів тисячі людей на день. Кажуть, відтоді, як оголосили, що Херсонщина за рівнем захворюваності на коронавірус переходить до "червоної" зони, пацієнтів, що хочуть щепитися, збільшилося удвічі, а то й більше.

Обмеження для "червоної" зони карантину набирають чинності від 15 жовтня. Закриваються непродовольчі ринки, кінотеатри, торгівельні центри і спортзали. Канікули у школярів розпочнуться на тиждень раніше.

"Але обмеження не будуть застосовуватися, якщо у всіх відвідувачів та організаторів буде наявний COVID-сертифікат про отримання двох доз вакцин", - говорить заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Шибаєв.

За останній тиждень рівень захворюваності на Херсонщині збільшився утричі. Лікарні, що приймають "ковідних" хворих, в обласному центрі заповнені на 90%. Але це ще не пік, кажуть медики. І закликають вакцинуватися. Якщо раніше центри вакцинації працювали лише на вихідних, то зараз - щодня.

Коронавірус в Україні: у Херсонській області люди масово пішли робити щеплення від коронавірусу

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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