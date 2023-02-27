У Херсоні правило двох стін ворог спростовує ударами з реактивних систем залпового вогню: ЗСУ відповідають

Ворог знову накрив вогнем Херсонщину - напередодні вдарив з артилерії по селу Дніпровське і снаряд влучив у подвір'я. Поранення дістав 55-річний чоловік, йдеться в ТСН.

Один з житлових кварталів Херсона ворог вкотре обстріляв з реактивної системи залпового вогню. “Перший вибух, за хвилин десять – другий. Дві "балванки" валяються”, - кажуть місцеві.

Зброя стара, радянська, не точна, призначена площами накривати живу силу і техніку на полі бою, а її вкотре застосували проти цивільних. Снаряди “Градів” падали по району один за одним. Вирва, побитий асфальт, посічені дерева, вирвані гілки, один з прильотів був у будинку. Вибухом в одній із квартир зруйнувало балко, у будинку та в кількох сусідніх повибивали вікна. Бите скло з осель люди виносять відрами. “Це вже десяте відро. Десять по дві. Це лише з однієї квартири. Без потерпілих. Слава Богу! Я о 23:40 від вибуху впала з ліжка. Я не знаю, як далі жити”, - кажуть місцеві.

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Ховатися від російських атак в Херсоні складно і правило двох стін тут, працює не завжди. В одній із квартир уламки пробили одразу три стіни і все, що було на їхньому шляху. Херсон - це вже передова. Мешканці, які досі не наважився виїхати, намагаються підлаштуватись, але окупанти обстрілюють усі райони навмання. “Не готувалися. Просто бомбили, то поховалися. Так, воно чути, коли воно летить. Свист - значить прилітатиме”, - кажуть мещканці.

Не залишають без відповіді ворога і українські військові, але прогнати його контрнаступом тут буде не просто: тимчасово окупованій територію області від підконтрольної відділяє Дніпро і зруйнований міст. “Працюємо привентивно, працюємо на ураження і ворог несе втрати як в живій силі так і в техніці. Це план стратегічного рівня, і звісно, що збройні сили не будуть постійно в обороні”, - кажуть військові.

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