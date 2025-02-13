У Херсоні родина із чотирма дітьми три роки прожила у підвалі: історія отримала несподіване продовження

Після розголосу батьків та їхніх дітей вдалось евакуювати у Київську область. Що відомо?

Родина з чотирма дітьми, яка три роки жила у підвалі в Херсоні, про що журналісти розповідали кілька днів тому, нарешті змогла евакуюватися у більш безпечне місце.

Після сюжету TSN.ua сім’єю зацікавилися місцеві правоохоронні органи та влада й діти нарешті виїхали з підземелля і тепер мешкають на Київщині.

У те, що в таких умовах діти жили усі 3 роки повномасштабної війни, TSN.ua було складно повірити, доки не побачили на власні очі.

Батьки намагалися організувати затишок малим, але підвал є підвал. Сюди їм довелося переїхати, коли росіяни обстріляли їхній будинок у Херсоні з "Градів".

За ці роки діти майже не були на вулиці, в Херсоні неможливо просто вийти прогулятися, бо у небі постійно висять російські дрони, які роблять скиди як на військових, так і на цивільних.

Задля безпеки дітей - їх на довгі прогулянки з підвалу не відпускали. Тож підвал для малих був і домом, і онлайн-школою, і розвагами. Крім війни, кажуть батьки, діти нічого не бачили у своєму житті.

Єдиний хлопчик у сім’ї Ілля має важкий діагноз ДЦП, попри це, дитина дуже світла та позитивна, радіє гостям і готова ділитися найсмачнішим – цукерками. Діти відверто говорять: найбільше мріють про мир.

Ця історія вразила нас, і вочевидь, вас, адже за лічені дні для родини українці зібрали 30 тисяч гривень. А одразу після виходу матеріалу на ютубі на родину таки звернула увагу і місцева влада, і правоохоронці. Сім’ю поліцейські евакуювали з підвалу.

Родина з Херсона

Вже за кілька днів малі з батьками потягом за допомогою волонтерів дісталися столиці й тепер мешкають під Києвом. Залишатися в Україні родина не планує.

Батько Денис розповідає, їхня евакуація почалася з того, що вночі йому подзвонили і запитали, чому раніше не зверталися за допомогою. Натомість чоловік каже, що про ситуацію у їхній сім’ї були в курсі, адже час від часу правоохоронці приходили до них. Водночас, Денис зауважив, були волонтери, які опікувалися сім’єю регулярно.

"Подзвонили із нашої військової адміністрації. І мене запитали, чому ми не звертались. Я кажу, як не звертались? І тоді сказали, що нас вивезуть", - каже чоловік.

Також родина отримала статус внутрішніх переселенців. Вони розповідають, що раніше мешкали на лівому березі Херсонщини, але напередодні війни переїхали до обласного центру та пережили окупацію.

Волонтер, який, за словами сім’ї, всі ці три роки допомагав, знайшов їм прихисток у Норвегії й щойно усі необхідні документи будуть готові, сім’я поїде у нове життя. Нині під свою опіку родину взяла організація Save Ukraine, яка з 2014 року займається порятунком людей з окупованих та прифронтових населених пунктів. Батькам та дітям надали два модульні будинки, у яких щойнаменше три місяці родина може жити безоплатно.

Юристка благодійного фонду пояснила, щойно родина трохи адаптується до нових умов, кейс-менеджери допоможуть батькам зорієнтуватися, як і де відновити втрачені документи та зробити необхідні нові. Та перш за все, планують зайнятися здоров’ям дітей.

"Я спілкувалась із херсонськими службами у справах дітей, я знаю, що у Херсоні дізнались про цю історію з сюжету ТСН. Тоді соціальні служби звернули увагу на цю родину", - каже Мирослава Харченко, головна спеціалістка із правових питань БО Save Ukraine.

Команда TSN.ua дякує глядачам, які відгукнулися на збір коштів для родини, а також тим, хто допоміг родині виїхати з підвалу та продовжує опікуватися батьками та малечею.

Якщо ви знаєте про подібні історії й родини, які потребують допомоги - не мовчіть. Світ не без добрих людей і вихід обов’язково знайдеться.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СПРАВЖНІЙ Happy End! Родина з 4 дітьми 3 роки жила у підвалі в Херсоні! Що з ними зараз?!

Як писав TSN.ua, у Херсоні родина з чотирма малолітніми дітьми вже три роки мешкає в підвалі. На початку повномасштабного вторгнення їм вдалося вирватися з окупації, однак тепер вони живуть у підвальному приміщенні.

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