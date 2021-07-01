У Херсоні затримали патрульного, який напідпитку збив юнака на переході і кинув помирати

У Херсоні затримали патрульного, який напідпитку збив юнака на переході і кинув помирати

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Херсоні затримали водія «БМВ», який утік після того як збив людину на зебрі. Його розшукували з ночі. Ним виявився патрульний поліцейський, командир роти, який за кермом був напідпитку.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

ДТП сталася вночі на перехресті. Чоловік переходив вулицю пішохідним переходом і потрапив під машину. Світлофори на той час були вимкнені.

Водій «БМВ», що збив людину на зебрі, втік. Патрульні почали розшукувати авто і виявили, що воно належить їхньому співробітнику. Запевняють - він їхав на власній машині і був не на службі. Кажуть, що автівку знайшли в іншому районі.

«Є процедура розшукових заходів, було встановлено державний номерний знак, який належить цьому автомобілю, і за наявною базою було встановлено, що автомобіль зареєстровано саме на нашого працівника», - розповідає начальник патрульної поліції Херсона Костянтин Дронгаль.

Власника авто одразу відсторонили від роботи. А от знайшли не одразу. «Управління патрульної поліції та департамент патрульної поліції не зацікавлений в тому, щоб когось покривати», - зазначили у відомстві.

Потерпілий — 17 річний хлопець. Його швидкою доправили до лікарні, але від отриманих травм він помер. Чи міг би вижити, якби водій спинився і викликав швидку, медики коментувати відмовились. У Державному бюро розслідувань, яке веде цю справу, повідомили, що патрульний за кермом був п’яним. Його зрештою затримали і повідомили про підозру.

«30-річний поліцейський - це командир роти управління патрульної поліції у Херсонській області. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння», - пояснила прессекретарка теруправління ДБР Яна Максімова.

Санкція статті, за якою судитимуть патрульного, передбачає до 10 років позбавлення волі і вилучення прав водія.

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