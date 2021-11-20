У Херсоні зустріли двірника, який став чемпіоном світу з джиу-джитсу на змаганнях в ОАЕ: відео

У Херсоні зустріли двірника, який став чемпіоном світу з джиу-джитсу на змаганнях в ОАЕ: відео

Зранку Євтушенко працює двірником, а ввечері - тренером з джиу-джитсу.

У Херсоні зустріли шкільного двірника, який став чемпіоном світу з джиу-джитсу. Чоловік повернувся зі змагань в Об'єднаних Арабських Еміратах, де здобув золоту медаль.

Про те, як вітали його земляки, 19 листопада йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Ігор Євтушенко став відомим, коли написав, що збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У спорт він прийшов у 42 роки, а зараз 49-річний чоловік є чемпіоном України. Зранку Євтушенко працює двірником, а ввечері - тренером з джиу-джитсу.

Заробіток має невеликий, тому просив допомоги. Згодом зізнався, що розраховував лише на своїх знайомих, але несподівано пост розлетівся соцмережами і 700 доларів на стартовий внесок люди зібрали за день.

Уболівальників Ігор не підвів і здобув перше місце на чемпіонаті світу в місті Абу-Дабі, перемігши у своїй віковій та ваговій категорії спортсмена з Азербайджану.

Свого знаменитого двірника прийшли зустріти і вчителі зі школи, де він прибирає подвір’я. "Ми сподівалися на те, що наш чемпіон виграє, всіма силами всі разом його підтримували. Діти, школа, все наше місто і за його межами", - кажуть вони.

Уболівальники додали, що зараз готують для переможця творчий концерт. Тим часом Ігор вже розпочав підготовку до чемпіонатів світу, які відбудуться в США та Бразилії.

У школі, де працює двірником, він з’явиться наступного тижня, бо на час змагань брав відпустку.

Новини України: як зустріли двірника, який став чемпіоном світу з джиу-джитсу на змаганнях ОАЕ

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