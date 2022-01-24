У Херсонській області браконьєри наловили риби на 4,5 млн гривень: як їх покарають 

Чоловіків із рибою виявили прикордонники.
Поблизу острова Джарилгач на Херсонщині чоловіки наловили понад 400 кг червонокнижних видів риби на 4,5 млн гривень. Їх оштрафують.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 24 січня.
Браконьєрів упіймали прикордонники та рибінспектори на острові Джарилгач. Шестеро місцевих жителів на двох човнах виловили понад чотириста кілограмів "червонокнижної" риби - білугу, осетрів, севрюгу, калкана та камбалу Глоса.
Популяція цих видів сильно скоротилася через надмірний вилов і може зникнути, тому в Україні заборонено їхній вилов.
Порушників передали поліції. За незаконну риболовлю їм загрожує не лише штраф, але й до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, у Хмельницькій області браконьєр вбив двох козуль на території Національного природного парку "Подільські Товтри".
Читайте також: