У Херсонській області нашестя гусені знищило тисячі насаджень дерев і дісталось багатоповерхівок

Один метелик відкладає понад дві тисячі яєць і добре переносить південні зими.

Справжнє нашестя гусені на Херсонщині. Область атакує американський білий метелик, для нього цьогоріч дуже сприятливі погодні умови.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Будинок обліплений гусінню – вони на стінах і стелях. Зайти до під’їзду, ще те випробування. «На голову, за шиворот, падают, на волосся – як дощ», - каже мешканець будинку.

Вересень лише почався, а дерева вже без листя. Люди кажуть, гусінь почала з шовковиці, а потім взялася за інші дерева. Зараз їх можна впізнати хіба що за стовбуром. І все це буквально за тиждень-два. У клумби гусінь об’їла дерево і взялася за кущі та квіти.

Херсонщину атакує американський білий метелик, кажуть вчені. Один метелик відкладає понад дві тисячі яєць і добре переносить південні зими. А цьогорічне спочатку вологе, а потім спекотне літо неабияк сприяло його розмноженню.

«Харчується понад 300 видами рослин. Одна яйцекладка цього шкідника достатня для того, щоб знищити листя дереві 15-річного віку», - каже кандидат сільськогосподарських наук Іван Мринський.

Парк сільгоспуніверситету нашестя обійшло. «Справу з боротьби зі шкідниками виконали птахи», - кажуть господарники.

Новини України: у Херсонській області сталося нашестя американського білого метелика

Для них тут розвісили багато шпаківень та будиночків, і птахи не дали гусіні ніяких шансів. Не постраждали й фермерські сади, де дерева обробляли заздалегідь. А от у міських парках та дворах багатоповерхівок - біда.

В Держпродспоживслужбі кажуть, доглядати за деревами мають власники ділянок. Обробляти їх бажано біопрепаратами. Але робити це зараз вже немає сенсу. Боротися з гусіню треба на початку сезону. «Треба знищувати павутинні гнізда, знімати зі своїх дерев, коли гусінь в гніздах, можна використовувати ловчі пояси, обгортати дерева», - пояснюють у відомстві.

Лише на Херсонщині гусінь американського білого метелика пошкодила понад три тисячі гектарів дерев. Тому Держпродспоживслужба запровадила в області карантин. Нашестя науковці прогнозують і наступного літа. Тому радять вже розвішувати шпаківні, аби дерева пильнували птахи.

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