У Херсонському театрі на аукціоні продають ролі у виставі "12 стільців": навіщо інціатива

У Херсонському театрі на аукціоні продають ролі у виставі "12 стільців": навіщо інціатива

Прем'єра вистави запланована на зиму.

У Херсонському драматичному театрі вирішили поставити виставу "12 стільців", де зіграють аматори. Роль може купити той, хто мріє вийти на велику сцену і готовий пожертувувати не менше 12 тис. грн.

Про незвичайний аукціон розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 25 червня.

У театрі-кафе приглушене світло, грає музика, на сцені - концерт. Усе, аби налаштувати гостей на плідну співпрацю. Про ролі у виставі "12 стільців", виставлені на аукціон, нагадують цитатами з твору Ільфа і Петрова: "Мусік, готовь гусик. 12 тисяч гривень раз... 12 тисяч гривень - продано".

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Глядачі грошей за ролі не шкодують. Моряк Сергій каже, що ідея вийти на професійну сценцу йому дуже до вподоби. Крім того, має і час, і бажання, і гроші. "Грошей не шкода. Чудова роль. Я інжер. У шкільному театрі грав колись", - згадує Сергій Бублик.

Цей аукціон вже другий: на "12 стільців" продають епізодичні ролі. Перші торги з головними ролями були жвавішими. Там платили і по 20, і по 30 тисяч гривень. Утім, не обійшлося і без скандалу. Після аукціону гостям показали уривок з мюзиклу, де актриси виходять у спідній білизні. Відео наробило галасу в соцмережах і спрацювало, як реклама: охочих купити роль стало більше. Так зібрали 250 тисяч на костюми і декорації.

Новини України: у херсонському драмтеатрі можна купити роль у виставі "12 стільців"

Державного фінансування на постановку немає, а тому, продаючи ролі, заробляють кошти, а ще показують театр зсередини, каже його директор Олександр Книга: "Захотілось об’єднати соціум, об’єднати Хесон, привернути бізнес до театру".

Нові актори вже займаються сценічною мовою і хореографією. Паралельно триває чтання п’єси українською. "Завжди кажу: "Кайфуй. Отримуй задоволення від того, що ти робиш, - це перше, чому я буду вчити людей. Театр — це мистецтво, це важко, але це дуже цікаво", - каже режисер Сергій Павлюк.

У виставі буде два акторські склади. У прем'єрі, яка запланована на зиму, виступатимуть аматори, навчені театральним примудростям від професійних колег.

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