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У Хмельницькій області контрактник вивіз із військової частини комплектування на 1 млн грн

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У Хмельницькій області контрактник вивіз із військової частини комплектування на 1 млн грн

СБУ

Військовий вивозив вкрадене із частини на власному автомобілі чи передавав їх батькові.

У Хмельницькій області оголосили підозру контрактнику, який разом з батьком розкрадав комплектуючі до бронетехніки однієї з військових частин. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 грудня.

Поцупили вони на мільйон гривень: прилади нічного бачення, гідропідсилювачі башт, генератори, перископи, засоби управління вогнем, світло-маскувальні комплекти. 

Військовий вивозив крадене з бронетанкової частини, де служив, на власному автомобілі або перекидав батькові через огорожу. Вкрадене зберігали у гаражі, потім поступово продавали. 

Правоохоронці провели дванадцять обшуків. Наразі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину. Батько військового підозрюється в організації, підбуренні та пособництві до викрадення військового майна, а сам військовий - у крадіжці.

 Кожному загрожує термін до 12 років.

Нагадаємо, у 61-річного вінничанина правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї

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