У Хмельницькій області вагітній наполеглево радять звільнитися і погрожують: що робити у такий ситуації

У Хмельницькій області вагітній наполеглево радять звільнитися і погрожують: що робити у такий ситуації

Роботодавець не хоче виплачувати декретні.

У Хмельницькій області баристі не хочуть платити законні декретні гроші, а тому наполягають, щоб звільнялась.

"Сніданку з 1+1" вона розповіла, що керівництво ще погрожує та ображає Що ж робити в такій ситуації - у сюжеті.

Іванні – 24 роки. Дівчина живе на Хмельниччині. Нещодавно вийшла заміж, а після весілля, пів року тому, влаштувалась працювати баристою. Через три місяці вона завагітніла. Після цієї новини ставлення керівників різко змінилось. Іванна каже, що справа часто доходила навіть до принижень.

Потім дівчину шокували заявою: "Мовляв, ми примусово заставимо написати заяву на звільнення. Вони все роблять для того, щоб я звільнилася. А я хочу допрацювати до декрету, мені це дуже потрібно", - каже Іванна.

Щоб дізнатися, чому керівництво так себе поводить, зателефонували директорую. Той одразу кинув слухавку, коли дізнався, що це "Сніданок". Потім додзвонитися вже не вдалося.

Як Іванні захистити свої права? Адвокат Богдан Кушнір каже: закон повністю на боці дівчини, бо звільняти жінку при надії роботодавець не має жодного права: "У нас в законі є чітко передбачена норма, яка забороняє звільнення вагітних жінок, а також жінок, діти яких не досягли шести місяців, окрім випадків повної ліквідації підприємства".

Що робити, якщо роботодавець не виплачує декретні

Норма набуває чинності, якщо жінка пропрацювала на підприємстві мінімум пів року та стала на облік до лікаря. До речі, це стосується не лише жінок, а й чоловіків, які хочуть піти в декрет. "Вона має право написати заяву у соцзахист, написати заяву до держпраці, про те, що її змушує роботодавець звільнятися. Якщо її примусили звільнитися і вона не написала заяву, то має право написати заяву до суду", - каже фахівець.

У суді можна стягнути і моральну компенсацію. До речі, факт переживань перед пологами доводити перед судом не потрібно. Іванна ще сподівається вирішити конфлікт напряму з роботодавцем. Втім, якщо не вийде, то готова відстоювати свої права.

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