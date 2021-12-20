У Хмельницькій області засудили чоловіка, бо він вкрав банку соку та дві упаковки чипсів

У Хмельницькій області засудили чоловіка, бо він вкрав банку соку та дві упаковки чипсів

Чоловік вкрав товарів на 97 гривень та 20 копійок.

У м. Нетішин Хмельницької області до 120 годин громадських робіт засудили чоловіка, бо він вкрав у супермаркеті банку соку та дві упаковки чипсів.

Про це йдеться у вирку Нетішинського міського суду Хмельницької області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік 30 травня 2021 року о 3:50 зайшов у магазин, взяв банку соку та дві упаковки чипсів на суму 97 гривень та 20 копійок, не заплативши за товар, намагався піти геть.

Коли крадіжку помітив охоронець, то хотів наздогнати чоловіка, проте той втік. Згодом правоохоронці встановили особу підозрюваного.

Чоловік свою провину визнав та розкаявся. Суд визнав його винним за ч.1 ст.186 КК України та засудив до 120 годин громадських робіт.

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