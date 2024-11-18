У Хмельницькому побудували унікальне укриття: який вигляд воно має (фото, відео)

Вдень укриття буде для учнів, а вночі доступне для всіх міцевих жителів.

У Хмельницькому відкрили укриття, де можуть одночасно перебувати чотири сотні учнів. Це повноцінний навчальний заклад у кілька метрів під землею. Там є опалення, класні кімнати, вбиральні та душові.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

Сучасне протирадіційне укриття побудували для гімназії у віддаленому районі Хмельницького. Раніше вчитись тут під час тривог було не просто.

"Ми не мали свого власного укртиття, ми у змішаному форматі навчались, а зараз ми можемо не лише дітей вберегти під час тривог, ми можемо проводити уроки, не зупиняти навчальний процес, а продовжити його в повній мірі", - каже вчитель мистецтва Олександр Гудзь.

В укритті діє мінішкола

Кілька метрів під земелею, товсті стіни, вентиляція, каналізація, опалення і навіть інтернет. Підземна школа збудована так щоб 400 учнів могли з комфортом провести тут кілька діб поспіль, каже директорка.

"Це багатофункціональне укриття, тут облаштовані і класні кімнати, медичний кабінет, де діти можуть прийняти їжу. Три душових кабіни, три туалетних кімнати, одна для дітей з особливими освітніми потребами", - каже Ніна Хулуб, директорка гімназії.

Ніна Хулуб

Це перше таке укриття у Хмельницькому. На його будівництво з міського бюджету виділили 25 млн гривень. Були вимушені піти на такі витрати або діти могли вчитися очно. За необхідості тут можна навіть спати.

Підземна школа працюватиме лише під час тривог, але вони лунають у Хмельницькому дедалі частіше. Росіяни атакують регіон "Шахедами" ледь не щодня, тож учні навчилися збиратися за лічені хвилини.

В укритті можна навіть спати

Вдень укриття працює для учнів, а вночі і в позаурочний час сюди воно стане прихистком для усіх мешканців району. Місця вистачить, кажуть педагоги, треба лише щоб люди не нехтували повітряними тривогами.

Мінішкола під землею: у Хмельницькому створили укриття для 400 учнів

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 18 листопада 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: