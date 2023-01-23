У Хмельницькому в багатоповерхівці пролунав потужний вибух: загинуло двоє людей

У Хмельницькому на вулиці Львівське шосе у понеділок, 23 січня, у багатоповерхівці пролунав потужний вибух. На місці трагедії загинув 24-річний чоловік та 51-річна жінка.

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

Вибух пролунав у квартирі на 8 поверсі житлового будинку об 11:00. На місці трагедії знайшли тіло 24-річного чоловіка, уродженця Шепетівського району Хмельниччини. Також там виявили 51-річну місцеву жительку. Стан жінки був тяжкий, вона померла під час надання медичної допомоги.

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

За попередніми даними, вибух стався через гранату РГД-5. На місці трагедії знайшли її уламки. Поліція встановлює обставини трагедії.

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Як йдеться у сюжеті ТСН.19:30, 24-річний хлопець орендував у 51-річної жінки квартиру. Вони разом працювали на швейному підприємстві Хмельницького. Правоохоронці розслідують, як у квартирі опинилась граната.

Нагадаємо, у Броварах під Києвом вибухнув газовий балончик у квартирі на другому поверсі 9-поверхівки. Як результат, було пошкоджено вікна та двері квартири.

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