У якій валюті найкраще зберігати заощадження та чому пора продавати долари: поради економістів

Експерти розповіли, що вигідніше: тримати готівкові долари чи купувати ОВДП.

Олександр Панченко, Марія Бойко
Економісти пояснили, як краще зберігати заощадження

Попри зростання курсу долара, тримати гроші виключно у валюті — не найвигідніша стратегія. Економісти впевнені: гривневі інструменти зараз демонструють значно вищу дохідність.

Економіст пояснив, чому заощадження у гривні вигідніші

Економіст Олег Пендзин радить не піддаватися паніці через здорожчання долара. Якщо подивитися на цифри, то зростання курсу з початку року склало лише близько 2%. Це значно менше, ніж пропонують банківські інструменти.

«Навіть гривневі депозити дають чистий прибуток на рівні 7% річних, а облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — вдвічі більше«, — аргументує Пендзин.

Стратегія диверсифікації: 50 на 50

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що готівковий долар зараз має виконувати лише роль «страхового фонду». Для заробітку ж варто обирати державні облігації.

Рецепт ідеального портфеля від Шевчишина:

  • 50% у ОВДП: це ваш реальний заробіток на відсотках;

  • 50% у готівкових доларах: ваш резерв на випадок термінової потреби у грошах.

Щодо євро, то експерт налаштований скептично: його варто купувати лише для розрахунків під час поїздок до ЄС. Заробити на курсовій різниці євровалюти зараз майже неможливо.

Порада для вкладників: час продавати

Керівник служби комплаєнсу одного з банків Андрій Забловський пропонує сміливий крок для тих, хто купував валюту кілька років тому. Якщо ваші долари чи євро були придбані, наприклад, 5 років тому, вони вже зросли в ціні на 60%.

«Зараз доцільно зафіксувати цей прибуток: поміняти частину наявної валюти на гривню і купити ОВДП. Оскільки подальше зростання курсу цьогоріч очікується незначним, інвестиції у цінні папери принесуть за рік набагато більше», — впевнений Забловський.

