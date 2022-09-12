У Калуші маленька переселенка, попри скруту в сім’ї, майструє браслетики задля збирання коштів на ЗСУ

Гроші на армію в обмін на власноруч сплетені браслетики уже кілька місяців збирає у Калуші на Прикарпатті 8-річна Лєра Сакун.

Родина маленької волонтерки - вимушені переселенці, які тікали з обстріляного рашистами Торецька. А тепер поки батьки облаштовують побут на новому місці, дівчинка допомагає військовим, аби ті швидше звільнили її батьківщину від ворога, йдеться в ТСН.

У руках причепуреної дівчинки коробка повна різнокольорових браслетів. Разом із братом годинами Лєра може стояти на одній з вулиць Калуша. Перехожі часом сприймають їх за жебраків, але дівчинка не ображається, пояснює людям, що продає свої витвори для ЗСУ. «Щоб Україна скоріше перемогла і я поїхала додому», - каже дитина.

Лєрі лише 8 років, а вже двічі з батьками та старшим братом довелося тікати від «руского міру» на Донеччині. 2014 року з Донецька до бабусі у Торецьк, і ось зараз аж на Західну Україну - в нікуди. «Снаряди прилетіли прямо під під’їзд, зірвалися, дитина робила домашнє завдання, дуже перелякалася, почала плакати», - пригадує мама дівчинки.

Також читайте Угорщині натякають на вихід із ЄС через позицію щодо Росії

«І знову з нуля, але тепер вже з круглого нуля. Тяжко, важко, але ми зрозуміли, що головне - це життя, що дітей треба вивезти, що діти повинні жити в повній тиші», - додає батько.

У Калуші голова родини пішов до військомату - каже, не хоче відсиджуватися за спинами інших. Але через стан здоров’я брати його до армії відмовилися.

Своя битва в родини на мовному фронті. Принципово вирішили переходити на українську, хоча зізнаються: вихідцям з російськомовного регіону, їм нелегко. «Я хочу, щоб мої діти розмовляли українською. І навіть вдома розмовляємо більше українською мовою», - каже мама дітей.

Що їхня мала Лєра одного дня зголоситься збирати гроші на армію, не очікували. Але підтримали її - нині тато по крамницях скуповує стрічки, мама у вільний час теж сідає плести. Мінімальна ціна браслетика - 20 гривень, але перехожі дають більше. Лєра вже зібрала та передала волонтерам понад 11 тисяч гривень.

«Валерія вперше назбирала 3,5 тисячі гривень. Ми їх доклали до тепловізора. Вдруге ми купили військовим вікна для "Ниви", бо дуже сильно постраждала після вибуху», - розповідають волонетри, куди витратили кошти від дитини.

Дівчинка зупинятись не збирається, хоча визнає - останнім часом перехожі все рідше донатять гроші, навіть в обмін на прикраси.

8-річна дівчинка-переселенка збирає гроші для ЗСУ

Читайте також:

Окупанти витратили багатомільйоні ракети на знищення зернового елеватора на Миколаївщині

Поки війська звільняють Харківщину, ворог наступає на Бахмут, тривають активні бої поблизу Соледара

Викладачі львівського університету перетворили свій дім на мініцех, аби годувати бійців на фронті