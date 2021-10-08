У Кам'янському охоплений полум'ям автомобіль поїхав на паркову ТЦ: відео

У Кам'янському охоплений полум'ям автомобіль поїхав на паркову ТЦ: відео

Автомобіль ледь не спричинив пожежу на парковці.

Віраж із вогнем зафіксували камери спостереження у Кам'янському, що у Дніпропетровській області. Просто під час руху в авто загорівся капот.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 8 жовтня.

Водій ВАЗа встиг вистрибнути, а от легковик, охоплений полум'ям, заднім ходом поїхав просто на парковку торговельного центру.

Там стояли десятки машин, але їхнім власникам неабияк пощастило. Некеровану машину зупинили кущі.

Рятувальники прибули швидко, але ВАЗ встиг вигоріти вщент. Серед ймовірних причини пожежі підозрюють – закорочення.

Новини України: у Кам'янському охоплений полум`ям автомобіль ледь не спричинив велику пожежу

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