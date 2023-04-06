У камуфляжі наглядає за якістю ремонту авто для військових: ротвейлер Даф став улюбленцем бійців

В одній із черкаських автомайстерень уже рік лагодять машини для наших бійців, які воюють у найгарячіших точках. Усе відбувається під пильним наглядом незвичного співробітника СТО - ротвейлера Дафа. Фотографії пса побачили військові, тож підрихтовані автівки жартома почали називати “Дафмобілями”. Тепер постійно передають сувеніри песику, йдеться в ТСН.

Одягнений у камуфляж ротвейлер Даф заскакує до салону авто з Польщі, яке привезли волонтери. Володимир Усенко під пильним поглядом Дафа тепер фарбує його для бійців у Бахмуті.

Машини для наших захисників - не просто транспорт, зазвичай - мобільність - єдина можливість вижити під обстрілами, доправити боєприпаси, або ж вивезти поранених та евакуювати цивільних.

“Є автомобілі, які ввечері виїжджають, до ранку доїжджають на фронт, не доживають до вечора. Є автомобілі, які тричі повертаються на доремонт і їдуть туди і живуть рік”, - каже директор благодійного фонду Микола Малігонов.

Ремонт чи фарбування - жоден процес у цеху без допитливого Дафа не обходиться. “Даф зявився у нас на сто - йому було 2 місяця. Назвали Дафом. У нього родовід, паспорт є”, - кажуть робітники.

Полагоджені машини жартома називають “Дафмобілями”. Фотографії пса-помічники побачили військові, тепер з передової постійно передають Дафу не лише смаколики, а й сувеніри, як-то персональний шолом та окуляри. Є у Дафа і власна справжня камуфляжна форма, пошита місцевими швачками за індивідуальними розмірами. “Це перешитий кітель військового, він подарував свій старий камуфляж, оскільки він був трішки пошкоджений. Ну, і далі вже дівчата пошили”, - розповідає Микола.

У колекції ротвейлера - ще й ось тубус від ручного гранатомета. “Хлопці із десантної бригади передали, вони воюють зараз на східному фронті. Подивилися перші фото, де Даф був просто у касці і окулярах. Сказали, вам треба добавити антуража”, - сміються робітники.

Співробітники СТО постійно навчають Дафа новим командам. Деякі - він освоїв уже за час великої війни - як от показує, як кусатиме москаля.

Даф грізний лише на вигляд, насправді - він добряк, кажуть власники пса. Особливо легко із ним подружитись, коли маєш ковбасу або ж смачний корм, яким готовий його годувати із виделки.

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