У Канаді через повені заблоковані сотні людей на трасах, затоплені і відрізані міста

У Канаді через повені заблоковані сотні людей на трасах, затоплені і відрізані міста

Тисячі людей опинились без світла, а деякі і без будинків, які повністю затопило

Повені в Канаді - західну частину країни заливає дощами. Річки повиходили з берегів, зруйновані мости, дороги заблоковані зсувами ґрунту. В провінції Британська Колумібя терміново евакуюють ціле місто з населенням майже 8 тисяч людей.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Місто Меррітт потонуло, видніються самі дахи. Через потужні опади, що заливають захід Канади останні кілька днів поспіль, з берегів вийшла місцева річка

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«Щоб вода піднімалась до такого рівня, я скільки тут живу, не пригадую. Такого ніколи не було навіть під час весняних паводків», - зазначають місцеві.

Подекуди рівень води піднявся більше як на півтора метри. Містом течуть потоки брудної води. Затоплені сотні будинків, на подвір’ях та вулицях плавають автівки.

Через повінь вийшла з ладу міська система стічних вод і скільки знадобиться часу на відновлення її роботи, наразі не зрозуміло. Через негоду кілька тисяч людей залишились без електрики.

«Упродовж ночі знеструмило 5 тисяч будинків, наші аварійні бригади за кілька годин відновили постачання, але почався буревій з мокрим снігом і частина будинків знову залишись без електрики. Як швидко ми зможемо це полагодити залежить від погоди», - зазначають в енергетичній компанії.

Міська влада Меррітта оголосила евакуацію. Людей, які мають родичів чи друзів в інших містах просять тимчасово зупинитися у них, для решти облаштували евакуаційні центри.

«Прийшли копи, сказали, треба збиратись, вода прибуває просто до будинку. Ми схопили необхідні речі, дітей, тварин та й поїхали», - кажуть постраждалі.

Новини світу: у Канаді через потужні опади евакуюють ціле місто з населенням 7 тисяч людей

Виїзд ускладнений, бо з трьох міських мостів – два затоплені, а до третього вода перекрила доступ. Через опади довкола міста стались кілька зсувів ґрунту - майже триста людей, які хотіли виїхали опинились у пастці на гірській трасі. Їм довелось кілька годин чекати допомоги , через сильний вітер вертоліт канадських збройних сил, який прислали їм на порятунок ніяк не міг приземлитись.

Це не перше стихійне лихо, яке спіткало цього року Британську Колумбію – влітку провінція найбільше з усієї Канади потерпала від лісових пожеж. Зараз, за прогнозами синоптиків, місцевим жителям варто бути готуватись до ще більших повеней, дощитиме ще принаймні до кінця тижня.

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