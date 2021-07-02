У Канаді трощать статуї королев через знахідки масових могил дітей корінних мешканців

У Канаді трощать статуї королев через знахідки масових могил дітей корінних мешканців

Не шкодують і церкви, які в ті часи опікувались інтернатами.

Розгнівані моторошними знахідками у колишніх інтернатах канадійці понівечили монументи Єлизавети ІІ і королеви Вікторії.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Сотні безіменних дитячих могил знайшли на території колишніх шкіл-інтернатів, у які примусово забирали дітей з корінних народів - нібито, аби виховувати їх у західних традиціях. Однак, умови у школах були такими суворими, що діти масово гинули. Останню моторошну знахідку зробили у четвер - 182 безіменні могили. Відповідальність за таку політику канадійці покладають, зокрема, й на королев Вікторію та її пра-праонучку Єлизавету ІІ.

Пам'ятники не лише збили з постаментів, а й облили червоною фарбою, яка має символізувати кров.

Оскільки такими інтернатами найчастіше опікувалися церкви, у Канаді нині відбулося вже кілька підпалів, серед спалених церков більшість католицькі.

Новини світу: розгнівані знайденими дитячими могилами канадійці понівечили статуї королев

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