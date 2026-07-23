У Карпатах чоловік виправдовував війну Росії: він втік від СБУ та добіг аж до кордону

Під час затримання чоловік втік від СБУ / © УНІАН

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Верховинський районний суд Івано-Франківської області до трьох років позбавлення волі засудив чоловіка, який виправдовував війну Росії проти України. Під час затримання підсудний втік від СБУ та кілька днів переховувався у лісі поблизу румунського кордону.

Про це йдеться у вироку суду.

Антиукраїнська пропаганда у соцмережах

Як встановило слідство, обвинувачений використовував власний обліковий запис у соцмережі Facebook для поширення матеріалів, що виправдовували повномасштабне вторгнення РФ в Україну та викривляли факти збройної агресії.

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Зокрема:

4 липня 2023 року чоловік поширив відеозапис, у якому виправдовувалася збройна агресія РФ проти України та висувалися звинувачення на адресу української влади щодо «невиконання Мінських угод»;

8 грудня 2024 року він залишив під дописом коментар, у якому прямо звинувачував українських політиків у розв'язанні війни, ігноруючи факт збройного нападу з боку Росії.

Під час затримання чоловік втік від СБУ

28 травня 2025 року о 04:47 ранку за місцем проживання фігуранта в селі Перехресне правоохоронці провели санкціонований обшук. Під час слідчих дій у кімнаті виявили та вилучили мобільний телефон з активним обліковим записом у Facebook.

Після оголошення письмового повідомлення про підозру та затримання слідчий дав вказівку супроводити чоловіка до службового автомобіля.

Скориставшись тим, що з нього зняли кайданки для прощання з матір'ю та неповнолітніми родичами, підозрюваний застосував фізичне насильство до начальника Верховинського районного відділу УСБУ — сильно штовхнув його в груди. Внаслідок удару правоохоронець утратив рівновагу та впав на землю, а зловмисник перестрибнув 1,5-метровий паркан і втік у напрямку лісу.

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Втікач пройшов пішки крізь лісовий масив до села Довгополе, перетнув річку й дістався Чернівецької області. Лише за три дні, у ніч проти 31 травня 2025 року, його розшукали та затримали співробітники СБУ та прикордонники у хаті в селі Верхній Ялівець біля українсько-румунського кордону.

Позиція обвинуваченого

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він переконував суд, що нікого не штовхав, а просто втік, побоюючись затримання, та стверджував, що поширення відео було «проявом свободи слова». Також він заявляв, нібито до його акаунта мали доступ інші особи, проте жодних заяв до поліції чи дій щодо зміни пароля він не робив.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Верховинський районний суд Івано-Франківської області ухвалив:

Визнати чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ), ч. 2 ст. 436-2 (поширення матеріалів із виправдовуванням агресії) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України.

Призначити покарання: за ч. 1 ст. 436-2 — 1 рік 6 місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 436-2 — 3 роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 342 — 1 рік позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України (шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим) призначити остаточне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі без конфіскації майна .

За іншими окремими епізодами (поширення відео від 14.08.2024 та 08.12.2024 за ч. 3 ст. 436-2 КК) виправдати у зв'язку з межами висунутого обвинувачення та перекваліфікацією дій.

Стягнути з засудженого на користь держави 29 564,32 гривні за проведення судових лінгвістичних експертиз.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.

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