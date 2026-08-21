У Карпатах поблизу "Буковелю" продають будинок за 7200 доларів: який він має вигляд (фото)

У Карпатах продають будинок за 7200 доларів / © Credits

Реклама

Село Микуличин Івано-Франківської області дуже популярне серед туристів та любителів відпочинку у Карпатах. Адже тут є багато приватних садиб, готелів, а поруч розташований популярний курорт «Буковель». Також тут пропонують до продажу будинок за 7200 доларів.

Що відомо про Микуличин

Микуличин — це дуже відоме в Україні село. Воно розташоване у мальовничій долині річки Прут. Тут збереглася дерев’яна Троїцька церква з дзвіницею.

Реклама

У селі розвинена туристична інфраструктура: тут є готелі, садиби, багато закладів громадського харчування, музеї.

Реклама

Проживає у селі близько 5000 людей.

Що можна купити у Микуличині

У цьому селі на сайті оголошень є повідомлення про продаж житлового будинку за 7200 доларів. Судячи із фото будинок перебуває у закинутому стані. Біля будинку є земельна ділянка, проте що цікаво — вона не продається разом із приміщенням.

«Продається старий дерев’яний будинок в с. Микуличин загальною площею 75 кв. м. разом із земельною ділянкою. Будинок знаходиться в незадовільному стані і потребує ремонту. Площа ділянки 67 соток, цільове призначення — для будівництва житлового будинку. Ділянка розташована в затишному місці. Право приватної власності на будинок і на землю оформлені. Підї’зд до ділянки здійснюється по асфальтній дорозі. Через дорогу на ділянку частково протікає струмок з джерельною водою. Поряд на суміжній ділянці проживають сусіди. На відстані 150м розташований відпочинковий салон Агат резорт & спа. Ціна вказана за будинок, без земельної ділянки», — йдеться в оголошенні.

Будинок у Микуличині / © OLX

Будинок у Микуличині / © OLX

Будинок у Микуличині / © OLX

Будинок у Микуличині / © OLX

Це оголошення відрізняється за вартістю від інших. Оскільки найбюджетніший будинок у Микуличині на сайті оголошень коштує 80 000 доларів.

Реклама

Котедж із землею за 80 000 доларів. / © OLX

Новини партнерів

Новини партнерів