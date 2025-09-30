У Карпатах випав сніг: фото, відео

Сніг на горі Піп Іван / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Зима вже починає порядкувати у деяких регіонах України: в Карпатах, на горі Піп Іван, напередодні випав сніг.

Про це повідомляють у ДСНС та демонструють фото засніженої вершини. В повідомленні зазначається, що температура повітря там опустилася до мінус трьох градусів за Цельсієм.

Погіршення погоди в горах далося взнаки: рятувальникам вже довелося рятувати туристку з 15-річним сином, які збилися з дороги в горах.

Тож принагідно ДСНС нагадує усім любителям зимових походів деякі правила.

Перед виходом у гори обов’язково:

перевіряйте прогноз погоди;

не вирушайте на складні маршрути самостійно;

беріть із собою заряджений телефон, теплий одяг та запас їжі;

реєструйте свій маршрут. І завантажуйте мобільний додаток «Порятунок у горах».

