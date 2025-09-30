ТСН у соціальних мережах

У Карпатах випав сніг: фото, відео

В Україні продовжує сніжити у горах.

Віра Хмельницька
Сніг на горі Піп Іван

Сніг на горі Піп Іван / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Зима вже починає порядкувати у деяких регіонах України: в Карпатах, на горі Піп Іван, напередодні випав сніг.

Про це повідомляють у ДСНС та демонструють фото засніженої вершини. В повідомленні зазначається, що температура повітря там опустилася до мінус трьох градусів за Цельсієм.

Погіршення погоди в горах далося взнаки: рятувальникам вже довелося рятувати туристку з 15-річним сином, які збилися з дороги в горах.

Тож принагідно ДСНС нагадує усім любителям зимових походів деякі правила.

Перед виходом у гори обов’язково:

  • перевіряйте прогноз погоди;

  • не вирушайте на складні маршрути самостійно;

  • беріть із собою заряджений телефон, теплий одяг та запас їжі;

  • реєструйте свій маршрут. І завантажуйте мобільний додаток «Порятунок у горах».

