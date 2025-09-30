- Дата публікації
У Карпатах випав сніг: фото, відео
В Україні продовжує сніжити у горах.
Зима вже починає порядкувати у деяких регіонах України: в Карпатах, на горі Піп Іван, напередодні випав сніг.
Про це повідомляють у ДСНС та демонструють фото засніженої вершини. В повідомленні зазначається, що температура повітря там опустилася до мінус трьох градусів за Цельсієм.
Погіршення погоди в горах далося взнаки: рятувальникам вже довелося рятувати туристку з 15-річним сином, які збилися з дороги в горах.
Тож принагідно ДСНС нагадує усім любителям зимових походів деякі правила.
Перед виходом у гори обов’язково:
перевіряйте прогноз погоди;
не вирушайте на складні маршрути самостійно;
беріть із собою заряджений телефон, теплий одяг та запас їжі;
реєструйте свій маршрут. І завантажуйте мобільний додаток «Порятунок у горах».
