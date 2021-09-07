У Катеринівці окупанти стріляють по мирних: хвостовики від ворожих боєприпасів стирчать просто неба

У Катеринівці окупанти стріляють по мирних: хвостовики від ворожих боєприпасів стирчать просто неба

Смертельний метал летить і в поля - у військових, і в село - у цивільних.

Околиці Катеринівки, що на Луганщині, російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів. Міни впали і у полі, неподалік укріплень українських військових, і в селі - де дотепер мешкають цивільні. Такі провокативні обстріли останнім часом почастішали - кажуть наші військові. Розбиваючи інфраструктуру села, окупанти хочуть налаштувати місцевих проти наших вояків.

Про це 7 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На одній з вулиці прифронтової Катеринівки - мінометні міни. Що саме впало, дід Анатолій не знає. Але вибухнуло добре. Так, що геть розлякало його голубів. Його дім - просто на лінії вогню.

Голуби під час останнього обстрілу розлетілись, але повернулись. Для старого нині - це єдина втіха у житті. Тримає їх з дитинства.

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У хаті чоловік лишився сам із птахами. Дружина - теж пенсіонерка - у лікарні. Їхати нікуди. Живуть з присадибної ділянки.

Щоразу, коли порпається на городі, постійно викопує залізяччя.

Смертельний метал летить і в поля - у військових, і в село - у цивільних. Хвостовики від ворожих боєприпасів стирчать просто неба.

У Катеринівці ще досі живуть люди. Окупанти стріляють по мирних, доруйновуючи цивільні будинки. Усе аби налаштувати тутешніх проти наших вояків, хоч позиції українського війська винесені геть за село.

"Станкові грантомети, кулемети, стрілецька зброя... Вони обстрілюють села, їм байдуже, що там живуть місцеві - стріляють", - розповідає військовослужбовиця "Хельга".

Без косметики у запиленому камуфляжі і з автоматом в руках. Ця жінка на війні вже 7 років. Починала з добробатів. Воює на рівні з чоловіками. Тому і прозвали її ім'ям скандинавської войовниці.

Новини з фронту: окупанти обстріляли околиці Катеринівки у Луганській області

"Тому що, це потрібно. Ми не можемо звідси піти, ми потрібні тут. Війна ще не закінчилась", - говорить вона.

Такі обстріли з боку окупантів на цій ділянці фронту в районі Катеринівки стали вже постійними. Як тільки сутеніє, дід Анатолій заганяє своїх голубів до сараю.

Старий вірить, що ті птахи, які розлетілися з його подвір'я ще на початку війни, повернуться колись додому, до своїх. А коли окупантів проженуть, саме його голуби і стануть символом миру на цій, поки прифронтовій, землі.

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Автор: Руслан Ярмолюк

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