У Кельні підняли з дна річки Рейн до 500 електросамокатів: чому їх скидають у водойму

Влада Кельна збирається влаштовувати таке прибирання регулярно.
Велике прибирання – кельнські водолази чистять дно Рейну від електросамокатів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок 7 вересня.
Затоплених скутерів нарахували щонайменше півтисячі. Припускають, у річку їх скидають люди, яких дратують скутеристи, або таким чином розважається молодь. У міській владі побоюються, що акумулятори електросамокатів можуть забруднювати воду шкідливими елементами.
Таке прибирання влада Кельна збирається влаштовувати щопівроку. А компанії, які здають самокати в оренду вже заявили, що змінили правила користування і відтепер поїздку не можна завершувати на набережній або на мостах.