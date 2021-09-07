У Кельні підняли з дна річки Рейн до 500 електросамокатів: чому їх скидають у водойму

У Кельні підняли з дна річки Рейн до 500 електросамокатів: чому їх скидають у водойму

Влада Кельна збирається влаштовувати таке прибирання регулярно.

Велике прибирання – кельнські водолази чистять дно Рейну від електросамокатів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок 7 вересня.

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Затоплених скутерів нарахували щонайменше півтисячі. Припускають, у річку їх скидають люди, яких дратують скутеристи, або таким чином розважається молодь. У міській владі побоюються, що акумулятори електросамокатів можуть забруднювати воду шкідливими елементами.

Таке прибирання влада Кельна збирається влаштовувати щопівроку. А компанії, які здають самокати в оренду вже заявили, що змінили правила користування і відтепер поїздку не можна завершувати на набережній або на мостах.

Новини світу: кельнські водолази чистять дно Рейну від електросамокатів

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