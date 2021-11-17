"У керівництва Росії всі сценарії на столі": Кулеба прокоментував скупчення військ на кордоні з РФ

"У керівництва Росії всі сценарії на столі": Кулеба прокоментував скупчення військ на кордоні з РФ

США і Британія вважають мігрантську кризу не випадковою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає "лякалкою" заяви держсекретар США Ентоні Блінкена і голови британського Генштабу Ніка Картера, що мігрантська криза не випадкова - це спроба спроба відвернути увагу від скупчення військ РФ біля кордону з Україною.

Про очільник українського Міністерства закордонних справ сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

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"У керівництва Росії всі сценарії на столі. Коли навесні вони розгортали усю військову інфраструктуру вздовж нашого кордону, то це не була якась випадковість чи спроба нас залякати. Це було конкретне зміцнення стратегічних позицій ЗСУ Росії вздовж українського кордону. Ми маємо максимально серйозно ставитися до ситуації, але панікувати не треба", - наголосив Кулеба.

Він також розповів, що задоволений своїми візитами до Вашингтона і Брюсселя, адже завдяки цьому вдалося залучитися міжнародною підтримкою.

Дмитро Кулеба розповів про мігрантську кризу в Білорусі, загрозу з боку Росії та туризм у "червоній" зоні

"Зрозуміло, що це наша земля. Ми будемо її захищати, але робити це з підтримкою партнерів набагато легше. Ми цю підтримку отримали. Навідміну від весни, коли лише словами обмежувалася підтримка партнерів, то зараз вони вже опрацьовують конкретні дії і кроки на підтримку України та проти Росії, які вони будуть робити для того, аби стримати РФ від наступу", - розповів Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, американські ЗМІ рапортують про чергове скупчення російських військ біля українських кордонів. Київ спростовує. Експерти кажуть про інформаційну спецоперацію. Посилаючись на супутникові знімки, відео в соцмережах та неназваних посадовців, журналісти The Washington Post та Politico стверджують про скупчення сухопутних військ, бронетанкових підрозділів, танків та самохідної артилерії під російським містом Єльня (Смоленська обл.), що десь за 300 км від Чернігівщини.

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