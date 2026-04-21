У Харкові кіт шокував витівкою: його рятували і ДСНС, і комунальники, і альпініст (відео)

У Харкові розгорнули справжню рятувальну операцію, щоб повернути додому кота, який опинився на високому дереві. Чотири дні тварина провела без їжі та води на висоті кількох метрів, доки за її порятунок не взялися міські служби.

«Допомога» за півтори тисячі гривень

Історія почалася з того, що домашній улюбленець вистрибнув із вікна і миттєво опинився на дереві. Самотужки злізти він не зміг. Власниця, зневірившись зняти кота власноруч, викликала приватного альпініста.

Проте замість довгоочікуваного возз'єднання жінка отримала лише додаткові витрати. Альпініст не лише не спустив тварину, а й перегнав наляканого кота на сусіднє дерево. За таку «послугу» чоловік зажадав подвійний тариф. Витративши 1500 гривень, власниця залишилася і без грошей, і без кота.

Фінал з автовишкою

У розпачі жінка звернулася до міського Департаменту надзвичайних ситуацій. Рятувальники прибули з драбинами, але кіт, після «зустрічі» з альпіністом, втратив довіру до людей і почав дертися ще вище — туди, де звичайна драбина вже не діставала.

Щоб завершити справу, довелося викликати автовишку «Харківзеленбуду».

«Кота зняли з дерева, він уже в переносці. Спускають хлопці його вниз. Ось господарка», — йдеться у сюжеті

Попри чотириденні мандри деревами, голод та сильний стрес, кіт не зазнав жодних травм. Наразі мандрівник уже вдома, де його чекає тепла миска з їжею та реабілітація після «висотної пригоди».

