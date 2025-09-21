У Харкові майже дарма продають квартири: які ціни (фото)

Квартири в Харкові / Фото ілюстративне / © ТСН.ua

Однокімнатні квартири в Харкові, за даними сайтів з пошуку нерухомості, коштують в середньому 22 тисячі доларів. Двокімнатні — 37 тисяч, трикімнатні — близько 49 тисяч доларів. В регіоні одні з найдешевших цін на житло в Україні.

Водночас ціни на квартири стартують від 3 тисяч доларів — 124 тисячі гривень. За таку ціну можна придбати, наприклад, однокімнатну квартиру в гуртожитку площею 21 квадратний метр.

«У продажу видова 1 к. у гуртожитку в житловому стані. Відмінна транспортна розв’язка у будь-яку точку міста. Поруч із будинком коло тролейбуса, метро „Індустріальна“, автостанція, паркова зона, магазин, аптека, ринок», — йдеться в оголошенні.

Квартира в Харкові

Також багато пропозицій за 4 тисячі доларів. За таку ціну пропонують переважно «гостинки» в житловому стані, часто з ремонтом, меблями та технікою.

«4-й поверх 5-ти поверхового теплого цегляного будинку. На полу кімнати паркет що гарантує частку звукоізоляцію и збереження тепла. Будинок розташований всередині Санвузол та кухня на дві кімнати. Сусіди добропорядні, ввічливі. Квартира не кутова. Повністю готова до проживання», — йдеться в одному з таких оголошень.

Квартира в Харкові

Трохи дорожче, за 5,3 тисячі доларів, можна придбати двокімнатну «гостинку» площею 32 квадратних метри. Втім житло потребує ремонту.

Квартира в Харкові

Квартири в Харкові

