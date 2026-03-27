У Харкові помітили дивний дрон із парашутом: експерт пояснив, що це за ціль
Військовий експерт розповів, чому ворог обладнує техніку парашутною системою та чому це не врятує БПЛА від знищення.
Росіяни почали використовувати дрони, обладнані парашутами. 26 березня у небі над Харковом було підбито російський безпілотник. На подив мешканців, після влучання він не впав, а деякий час продовжував рух, зависнувши у повітрі на парашуті.
Подібних випадків, зафіксованих на відео за увесь час війни, ще не траплялося — щоб підбитий дрон «рятувався» завдяки парашутній системі.
Військовий експерт Ігор Романенко пояснює, що, скоріше за все, йдеться про дрон-розвідник, який збили над Харковом, і йому вже не допоможе ніякий парашут.
«Росіяни бережуть свої дрони-розвідники. Це техніка багаторазового використання. Тобто, якщо вона злітає, то після виконання завдання мусить і приземлятися. Наприклад, є дрони, які запускають „з руки“, вони відповідно приземляються на „живіт“, це називається „жорстка“ посадка. Є дрони, які обладнані шасі: вони злітають та приземляються на злітно-посадковій смузі. А є дрони, які запускаються зі спеціальних пускових майданчиків, а приземляються за допомогою розкриття парашуту», — пояснює ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).
Ймовірно, що йдеться саме про дрон-розвідник. Якби його не збили в небі над Харковом, він би спокійно повернувся на ворожу територію і за допомогою парашута у штатному режимі приземлився б на своїй базі.
Завдяки нашій ППО у цього дрона так не вийшло зробити.
«Якщо дрон підбили і спрацювала парашутна система над Харковом — це вже нештатна ситуація. Російський дрон вже не повернеться на свою базу, бо просто впаде на території міста залежно від напрямку вітру, парашут його не врятує. А найголовніше — ворог вже більше не зможе використати цю техніку», — зазначає Ігор Романенко.
За словами начальника управління комунікацій командування ПСУ, полковника Юрія Ігната, такі безпілотники не є чимось екстраординарним. Ігнат, зазначив, що подібні БПЛА з парашутами наявні як у російської армії, так і в українських військових.