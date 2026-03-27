У Харкові помітили дивний дрон із парашутом: експерт пояснив, що це за ціль

Парашут не врятував російський дрон від нашої ППО

Реклама

Росіяни почали використовувати дрони, обладнані парашутами. 26 березня у небі над Харковом було підбито російський безпілотник. На подив мешканців, після влучання він не впав, а деякий час продовжував рух, зависнувши у повітрі на парашуті.

Подібних випадків, зафіксованих на відео за увесь час війни, ще не траплялося — щоб підбитий дрон «рятувався» завдяки парашутній системі.

Військовий експерт Ігор Романенко пояснює, що, скоріше за все, йдеться про дрон-розвідник, який збили над Харковом, і йому вже не допоможе ніякий парашут.

Реклама

«Росіяни бережуть свої дрони-розвідники. Це техніка багаторазового використання. Тобто, якщо вона злітає, то після виконання завдання мусить і приземлятися. Наприклад, є дрони, які запускають „з руки“, вони відповідно приземляються на „живіт“, це називається „жорстка“ посадка. Є дрони, які обладнані шасі: вони злітають та приземляються на злітно-посадковій смузі. А є дрони, які запускаються зі спеціальних пускових майданчиків, а приземляються за допомогою розкриття парашуту», — пояснює ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Ймовірно, що йдеться саме про дрон-розвідник. Якби його не збили в небі над Харковом, він би спокійно повернувся на ворожу територію і за допомогою парашута у штатному режимі приземлився б на своїй базі.

Завдяки нашій ППО у цього дрона так не вийшло зробити.

«Якщо дрон підбили і спрацювала парашутна система над Харковом — це вже нештатна ситуація. Російський дрон вже не повернеться на свою базу, бо просто впаде на території міста залежно від напрямку вітру, парашут його не врятує. А найголовніше — ворог вже більше не зможе використати цю техніку», — зазначає Ігор Романенко.

Реклама

За словами начальника управління комунікацій командування ПСУ, полковника Юрія Ігната, такі безпілотники не є чимось екстраординарним. Ігнат, зазначив, що подібні БПЛА з парашутами наявні як у російської армії, так і в українських військових.