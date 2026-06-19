У Харкові проходять щемливі випускні: фото і відео

Харків / © ТСН

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У Харкові проходять випускні у бомбосховищах.

Наживо з місця подій про цьогорічних випускників розповідає кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Чому урочистості розтягнули на тиждень

Аби подарувати дітям справжнє, а головне — безпечне свято, міська влада та освітяни ухвалили єдине можливе рішення: усі урочисті заходи проводять глибоко під землею в спеціально облаштованих бомбосховищах. Щоб розвантажити підземні локації та не створювати великого скупчення людей, випускні вечори проводять одночасно для кількох навчальних закладів, а самі урочистості розтягнулися на цілий тиждень. Директори харківських шкіл відверто зізнаються: серце крається через те, що вони не можуть запросити дітей до рідних, затишних класів, але життя і безпека учнів зараз — це абсолютний пріоритет.

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«Звісно, у нас до останнього дня були великі надії та сподівання, що саме цього року ми нарешті зможемо відзвітувати та вручити документи у наших рідних шкільних стінах… На жаль, безпекова ситуація диктує свої суворі умови. Проте це свято під землею є найкращим, незаперечним доказом нашої спільної стійкості, мужності та повної незламності перед ворогом», — каже Оксана Бут, директорка Харківського ліцею № 90.

Самі ж одинадцятикласники, попри нетипові підземні декорації, намагаються щиро радіти кожній хвилині моменту. Юнаки та дівчата помітно хвилюються, адже цей випускний для більшості з них став не просто прощанням зі школою, а днем довгоочікуваних та щемливих зустрічей. Повномасштабна війна та щоденні обстріли безжально розкидали харківських школярів по всьому світу. Більшу частину часу діти вчилися та закінчували школу виключно в дистанційному форматі.

Тисячі кілометрів заради обіймів: повернення з-за кордону в рідне місто

Аби нарешті особисто обійняти своїх улюблених однокласників, вчителів, отримати свій заслужений атестат зрілості в рідному місті-герої та станцювати той самий прощальний вальс, дехто з випускників здолав тисячі кілометрів, повертаючись до Харкова з евакуації з найвіддаленіших куточків Європи.

«Мене особисто дуже засмучує, що вся ця страшна ситуація так надовго затягнулася в часі… Проте, коли постало питання випускного, я чітко знала, що маю бути саме там, поруч зі своїми людьми. Знаєте, краще вже провести цей вечір в укритті, але разом, ніж взагалі не мати ніякого свята і прощатися з дитинством через екран монітора. Це пам’ять на все життя», — каже Марія Худокормова, випускниця.

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Аналогічними емоціями діляться й інші випускники, для яких рідний клас на кілька годин знову став єдиним цілим.

«У нас у класі є хлопці та дівчата, які спеціально заради цього дня приїхали з інших країн та міст України, де вони зараз тимчасово мешкають. Ми не бачилися наживо роками. Тому це свято для нас — щось набагато більше, ніж просто формальність. Це символ того, що нас ніхто не зможе роз’єднати», - каже Єгор Тишечко, випускник.

8 тисяч випускників обирають Харків

Загалом цього року в пораненій, але нескореній індустріальній столиці України школу закінчують 8 тисяч одинадцятикласників. І тут синоптики людських доль фіксують найважливіший, фундаментальний факт: переважна більшість цих випускників, попри щоденний моральний та фізичний терор з боку РФ, планує подавати документи та вступати саме до харківських вищих навчальних закладів, аби принципово залишатися жити, вчитися та відбудовувати свій рідний Харків.

Ба більше, місто впевнено дивиться у завтрашній день. Уже цієї осені за шкільні парти — зокрема, у звичайні, метро-школи та новозбудовані сучасні підземні освітні простори — у Харкові офіційно прийде навчатися майже 5 тисяч першокласників. Життя триває, фронт тримається, а українське майбутнє міцно пускає коріння під землю, аби згодом розквітнути під мирним небом.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Випускний під землею та ВСТУП БЕЗ ІСПИТІВ: як під обстрілами українська молодь виборює майбутнє

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