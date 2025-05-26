У Харкові в приміщенні ТЦК загадково загинув 39-річний чоловік: нові подробиці трагедії

39-річний чоловік з Харкова / © ТСН

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У Харкові триває розслідування загадкової смерті 39-річного чоловіка внаслідок падіння з третього поверху будівлі ТЦК. Рідні й друзі кілька днів не могли з’ясувати, де він перебуває, аж поки не дізналися — його не стало. Поліція говорить про самогубство, а ДБР уже вивчає, за яких обставин він опинився у приміщенні територіального центру комплектування.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

39-річний Олексій зник 11 травня. Родина і друзі шукали його кілька днів, але марно.

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«Його шукали, намагалися знайти, телефонували в морг, телефонували в ОТЦК, телефонували до лікарень. І так вийшло, що всюди казали, що такого немає, з таким фокусом. Але потім поліція вже 13 числа зателефонувала його мамі і сказала, що 12 травня його не стало», — каже Андрій Васильєв, друг Олексія.

Офіційне повідомлення про загибель Олексія правоохоронці опублікували лише 18 травня: «Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверху. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, зазнаних внаслідок падіння з висоти».

За інформацією ОТЦК, цього чоловіка зупинили на вулиці для перевірки документів: «Чоловік був без документів, про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділку поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було».

Водночас за словами друзів, Олексій вже неодноразово мав сутички із представниками ТЦК і детально описав одну з них у велочаті. 8 травня в нього сталася бійка з військовим центру комплектування.

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«Його заламали, він пручався, коли його саджали до буса, він поранився ногами, казав, що не видно, якийсь там чорний хід, він казав. Він не хотів туди йти, його вели, бо він вирвався та заїхав тому, хто його бив, і розсік тому обличчя. Той чоловік почав казати, що він помститься. Його затягли у підвал, де стояли ліжка, і він там десь ліг на ліжку, тоді вже відійшов від шоку, у нього заболіли коліна та боліла щелепа», — каже Андрій Васильєв, друг Олексія.

Андрій Васильєв / © ТСН

Як чоловік опинився знову на вулицях міста — в ТЦК не уточнюють. Одразу після оприлюднення про смерть Олексія Оперативне командування «Схід» заявило про початок службового розслідування. Керівництво райцентру комплектування на цей час усунули. Окрему перевірку проводить і Державне бюро розслідувань.

«За матеріалами, що дійшли до територіального управління ДБР Полтави з головного управління Національної поліції в Харківській області, досліджується правомірність перебування людини у приміщенні ТЦК. За частиною 5 статті 426 з позначкою 1 Кримінального кодексу України — це перевищення військовослужбовцями влади або службових обов’язків», — каже Олександр Білка, речник теруправління ДБР.

Крім того, справу розслідує і поліція за статтею «умисне вбивство» з приміткою «самогубство».

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