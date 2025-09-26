У "Хаймарса" і "Мамулі" народилось дитинча: неймовірна історія бойових віслюків ЗСУ

"Хаймарс" / © ТСН

Реклама

В Україні у віслюків «Хаймарса» та «Мамулі» народилось дитинча.

«Хаймарс» допомагав військовим доправляти вантажі на складній ділянці фронту. Поранену «Мамулю» евакуювали з Сіверська. Вона стала першою віслючкою в Україні, що має протез. Його виготовили аж в Австралії за індивідуальними мірками та через США доправили в село на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Реклама

«Їй ми дітей точно не планували, але „Хаймарс“, який кричить на фоні, він вирішив інакше. Він якось вночі проломив вольєр і забіг до неї», — каже Кіра Аліфонова, ветеринарна лікарка.

«Хаймарс» — справжній бойовий віслюк ЗСУ. Він потрапив до війська на Донеччині. Із села на лінії фронту виїхали майже всі. Віслюк-безхатько лишився геть самий. Бійці йому розробили спеціальну дієту та взяли на службу. На ділянці фронту, де не могла проїхати техніка через постійні обстріли, він двічі на день доправляв вантажі.

Демобілізуватися бойовий віслюк не хотів. Втім його вдалося доправити спершу до Одеси в окремі апартаменти біля моря. А потім дивом врятували від обстрілу — перевізши до Зеленого Гаю на Дніпропетровщині.

У центрі порятунку тварин із зони бойових дій — спеціальна програма реабілітації для ветеранів.

Реклама

«Мамуля» — єдина віслючка в Україні, що має протез. Нажахану та скривавлену тварину із зони бойових дій військові вивезли два роки тому. У Сіверську під обстрілами вона втратила малюка та частину кінцівки.

Понад шістсот перевʼязок і численні операції. Про її історію дізналися далеко за межами України і вирішили замовити тварині протез власним коштом.

З її ноги на Дніпропетровщині зняли зліпок. Його відправили до Австралії, там за індивідуальними мірками зробили протез і відправили замовникам до Сполучених штатів. А звідти він потрапив до «Мамулі». Відтоді на протезі гасала з конями на великі відстані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 26 ВЕРЕСНЯ