У кількох школах на Волині учням заборонили покидати територію під час уроків і перерв: що сталося

У кількох школах на Волині учням заборонили покидати територію під час уроків і перерв: що сталося

Йдеться про дев'ять закладів Володимира.

У місті Володимир на Волині в усіх школах заборонили учням покидати територію під час уроків та перерв.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 січня.

Так вирішили директори дев’яти шкіл громади після того, як напередодні на водоймі загинув один із їхніх учнів. На перерві семикласник із друзями пішов на річку поблизу школи. Хлопці бігали по кризі. Один із них провалися під лід. Витягти його з крижаної водойми намагалася жінка, що саме проходила повз. Втім, їй це зробити не вдалося. Дитину просто віднесло течією.

У школі розпочали службове розслідування. Хочуть з’ясувати, як дитина полишила територію закладу без дозволу педагогів. У поліції смерть школяра кваліфікують як нещасний випадок.

Новини Волині: у школах міста Володимира заборонили учням покидати територію під час уроків та перерв

Як повідомлялося, на Волині невакцинована від COVID-19 вчителька подала до суду на школу через відсторонення від роботи і виграла справу. Їй також повинні виплатити зарплату - 23 348 грн. Втім, у задоволені моральної шкоди їй було відмовлено.

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