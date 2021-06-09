У Китаї подружжя відшукало свого сина через 26 років після викрадення

У базі ДНК-тестів знайшлися батьки Сяо.

У Китаї пара, яка 26 років тому, заявила про зникнення сина, зараз змогла його відшукати завдяки урядовій програмі.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На зустріч із сином подружжя Джі чекало цілих 26 років. Коли його викрали йому було лише 7. Який вигляд має хлопець зараз, батьки лише здогадуються. Із собою пара привезла цілий пакунок їжі, серед всього улюблена страва сина в його дитинстві - копчена свинина.

Доленосна зустріч відбувається під спалахи фотокамер. До кімнати заходить уже дорослий Сяо. Усі троє обіймаються і не можуть стримати сліз.

Це сталося 95-го, але Сяо пам’ятає події того дня в усіх подробицях. «Я грав у парку зі своїми друзями. З’явилися двоє незнайомців, доволі високі. Вони сказали, що куплять нам щось смачненьке. А після цього забрали нас до готелю, де зачинили в кімнаті й побили. Вони погрожували зламати нам ноги, якщо ми наважимося втекти», - розповідає викрадений.

Свого сина подружжя шукало довго. По місту розклеювали фотографії. Але не було навіть найменшої зачіпки, куди він міг подітися. За цей час Сяо встигли тричі продати до прийомних родин. Із перших двох хлопчик постійно тікав - всиновлювачі його принижували і били. А от третя родина прийняла Сяо як власного сина. І багато років допомагала шукати біологічних батьків.

Новини світу: у Китаї подружжя знайшло сина через 26 років після його викрадення

Знайти їх вдалося лише цьогоріч, коли в Китаї запустили загальнонаціональну програму «Операція возз’єднання». У базі ДНК-тестів і знайшлися батьки Сяо. «Ми плануємо працювати над підказками щодо викрадених дітей, розібрати всі деталі щодо торгівлі людьми і подвоїти зусилля наших розслідувань на основі цінних даних», - розповідає заступник директора відділення громадської безпеки Чжань Лян.

Те, що програма приносить плоди свідчить статистика. За пів року завдяки їй вдалося повернути родинам 1680 зниклих дітей. Одного з них батьки не бачили 54 роки.

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