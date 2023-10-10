У Києві 1-річному Дмитрику провели трансплантацію кісткового мозку: унікального донора знайшли аж у США

Як доставляли клітини зі США та у чому були труднощі - у сюжеті ТСН.

У Києві медики провели трансплантацію кісткового мозку 1-річному хлопчику з Миколаєва. Вперше кровотворні клітини для трансплантації їм доправили з-за океану.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

У дитини на хребті спочатку помітили маленький горбик

Через місяць після операції 1-річного Дмитрика уже виписують з "Охматдиту" у Києві. Лікарі підготували торт і кульки. Але насправді це свято не лише для їхнього пацієнта, а й для них самих.

Цьому дню передували місяці пошуків і надії. Мати хлопчика Вікторія витирає сльози. Вона досі не може повірити, що все вдалося.

Мати з сином у лікарні

"У п'ять місяців ми виявили на хребті маленький горбик. Думали, що це нормально. Потім десь у сім місяців він почав рости і почалась деформація ребер", - каже мати хлопчика Вікторія Богомолова.

Щоби з'ясувати причину знадобилося 4 місяці. Медики діагностували синдром Гурлера - рідкісне вроджене захворювання, яке трапляється в одного зі 100 тисяч дітей.

"Це захворювання обміну речовин. Вражається центральна нервова система, опорно-рухова система, серцево-судинна система. І комплекс цих симптомів має незворотню реакцію, якщо не провести трансплантацію кісткового мозку", - каже завідувач відділення кісткового мозку Олександр Лисиця.

В Україні не було донора для Дмитрика, його знайшли аж у США

Донора спершу почали шукати серед родичів. Але ні батьки, ні сестричка не підійшли. Не допоміг і Український реєстр. З 10 тисяч українців у ньому - Дмитрик не був сумісний із жодним. Тож далі звернулися до Світового реєстру, де потенційних донорів - 41 мільйон. І серед них підійшов лише один.

1-річний Дмитрик та Вікторія у лікарні

"26-річний хлопець, який погодився і вийшло так, що це єдине унікальне співпадіння по ДНК, унікальний донор для Дмитрика в усьому світі. Тому ми дуже переживали чи все буде ок. Але він не відмовив, ніщо йому не завадило і він став донором", - каже комунікаційниця Українського реєстру донорів кісткового мозку Юлія Акімова.

Чому було складно отримати клітини

На заваді могло стати хіба місце проживання донора - Сполучені штати Америки і закрите небо над Україною. Клітини треба доставити не пізніше, ніж за 72 години. Тож треба було розробити складний логістичний маршрут.

Контейнер із клітинами кур'єр літаком доправив зі США до Польщі. Далі - довіз їх до кордону, де його зустрів український колега. І вже він автівкою привіз вантаж до "Охматдиту". Від забору клітин до трансплантації минуло 42 години. Та час і відстань були не єдиними перешкодами.

Складність ще в тому, що надання клітин зі Сполучених Штатів має найбільшу вартість, бо держава покриває пакетом при трансплантації 700 тисяч, а вартість самого трансплантату коштувала клініці 2 мільйони 200. Тоді долучився фонд "Таблеточки".

Мати дуже вдячна донору

Мати хлопчика Вікторія не знає навіть імені того, хто погодився стати донором для її сина. Але вдячність до нього, каже, безмежна.

Наступні 100 днів родина ще мусить часто навідуватися до лікарів. Бо пацієнти після трансплантації кісткового мозку мають приймати спеціальну терапію. А вже потім його клітини матимуть силу виконувати необхідну функцію без її підтримки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такого ще не було... 1-річного українця врятував донор з-за океану!

Нагадаємо, у Львові вперше в Україні медики провели спліт-трансплантацію печінки. Тобто один орган розділили на двох пацієнтів - однорічного хлопчика і 20-річного юнака.

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