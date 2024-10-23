У Києві 20-річна дівчина готувала теракт: вибухівку мала закласти в багатолюдному місці

Теракт був спланований воєнною розвідкою РФ, і все для того, щоб посіяти паніку серед громадян України.

Російські агенти готували кривавий теракт у Києві. СБУ та Нацполіція затримали двох ворожих поплічників, які хотіли вбити якнайбільше цивільного населення столиці в одному місці. Теракт був спланований воєнною розвідкою РФ, і все для того, щоб посіяти паніку серед громадян України. Ким виявилися зловмисники та що їм загрожує за співпрацю з ворогом – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли кривавому теракту в Києві, який планувала воєнна розвідка Росії, більш відома як ГРУ. Про це повідомили у пресцентрі СБУ. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобну вибухівку та підірвати її в одному із багатолюдних місць Києва.

“За даними контррозвідки СБУ, метою рашистів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян”, – зазначили в СБУ.

Для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Telegram-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.

"Відповідно до ворожих вказівок зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту", – розповіли деталі правоохоронці.

Фігурантка підтримувала зв’язок з кадровим співробітником російського ГРУ, який перебував на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва зрадники мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

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"Щоб запобігти злочину контррозвідники СБУ затримали обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), яка виконувала завдання на південному фронті", – йдеться у повідомленні.

На місці події у затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у "державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану" (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала посадовця "Укренерго"

Нещодавно СБУ затримала ще одного ворожого поплічника. Правоохоронці викрили посадовця НЕК "Укренерго", який виправдовував збройну агресію Росії та заперечував державність України. Про це інформують Служба безпеки України та Офіс генпрокурора. У повідомленні йдеться, що фігурантом виявився один із керівників департаменту безпеки Укренерго. Чоловік відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергетичної системи України.

Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант "зливав" їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах. Одночасно посадовець вихваляв кремлівський режим і ставив під сумнів існування держави Україна. Ба більше, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців, про що свідчить відповідний аудіозапис, опубліковане правоохоронцями.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві. Тепер зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання коригувальників

Однак, такі поплічники Кремля затаїлись не лише у Києві. Нещодавно СБУ затримала російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по Силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення Курської операції.

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Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії й затримали, запобігши передачі ворогу розвідданих. Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коригувальник ФСБ

А ще СБУ затримала коригувальника ФСБ, завербованого через сайт знайомств. Зловмисник розвідував локації Сил оборони та коригував повітряні атаки російських військ. Діяв він на Донеччині та в Сумах.

Російські агенти відправили молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

На підвіконні оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто. СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Нагадаємо, СБУ спільно Нацполіцією затримали 7-х ділків, які намагалися торгувати "трофейною" зброєю росіян. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

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