У Києві активізувались бобри: в чому причина та як рятується місто (фото)

Активність тварин свідчить про те, що вода в водоймах достатньо чиста і бобрам тут добре жити.

На столичних Позняках активізувалися бобри. Тваринки почали масово гризти верби, які ростуть біля озера в парку ""Позняки" та вздовж озера Лебедине.

"Схоже, що війна не змінила в Києва звички двох категорій – це забудовники та бобри. Перші продовжують забудовувати все, що тільки можна в місті, не дивлячись на війну, а бобри продовжують жити своєю природою – гризти та будувати греблі", - розповів нам Олег, мешканець Позняків.

Мешканці публікують фотографії погризених дерев у соціальних мережах. Люди відверто радіють, що на Позняках, де все забудовано висотками, в навколишніх водоймах ще водяться бобри. Деякі мешканці навіть незадоволені тим, що комунальні працівники обмотують стовбури вцілілих дерев металевою сіткою. Мовляв, а що тоді бобру гризти?

Комунальники кажуть, що бобри гризуть саме декоративні дерева і якщо їх зараз не захистити сіткою, то на березі озера не залишиться жодного.

В комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Дарницького району, нам підтвердили, що на водоймах району активізувались бобри.

"Бобри почали точити вербу, коли на озері в парку Позняки з’явився лід. Тоді бобер встиг повалити одну вербу, яка росла біля берега. Окрім того, трішки понадгризав ще декілька молодих дерев. Зараз, коли потепліло і лід розтав, то активність бобра стала меншою. Також бобри погризли старі верби біля озера Лебедине", - розповіла сайту ТСН.ua Людмила Філінська, директор КП з УЗН Дарницького району.

Бобри люблять соковиту деревину, тому погризли саме молоді верби.

"Після того, як бобер погриз рядок молодої верби, ми обмотали металевою сіткою всі дерева біля озера, навіть пеньки, бо верба може відростати від пенька. Скільки бобрів живе на берегах озер, ми не рахували. Їхня активність свідчить про те, вода в водоймах достатньо чиста і бобрам тут добре жити. А з іншого боку – шкода дерев, які несуть в собі декоративну функцію. Вони були спеціально посаджені на берегах озер для краси. Тому обмотали їх сіткою, щоб просто вберегти. Але на бобрів ми теж не ображаємось – навесні будемо підсаджувати на березі озера в парку Позняки нові верби", – додає Людмила Філінська.

Як раніше повідомлялося, "бойові" бобри завелися на кордоні з Білоруссю. Мисливствознавці розповідають: бобри гризуть стовбури дерев і валять їх, перекриваючи шляхи, та риють глибокі канали в найнесподіваніших місцях. Так тваринки роблять комфортним своє життя, а заодно сприяють обороні кордону на Рівненщині.

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