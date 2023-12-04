У Києві алабаї ексрегіонала нападають та загризають собак: історія отримала несподіване продовження

В одному із районів Києва на інших собак нападають алабаї, які загризають їх до смерті. Напади стаються, оскільки тварини гуляють без власників, намордників та повідків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

Алабаї постійно нападали на інших тварин

В одному із приватних секторі столиці люди протестують проти власників алабаїв, які кидаються на інших тварин. Кияни кажуть, що були такі випадки, коли собаки вбивали інших домашніх улюбленців. Лише за один із ранків собаки накинулися на трьох інших. А загалом - потерпілих уже близько десятка.

Власниця вбитого собаки

Усе почалося в травні торік. Першими постраждалими були Ірина із Тедді. Вони вийшли на щоденну прогулянку, аж раптом на них вискочили алабаї й вчепилися зубами в її ретривера. Мешканці району телефонували власникам собак і просили стежити за ними. Зверталися і в поліцію, але там на скарги не реагували.

Тож тепер люди вирішили поговорити з власниками собак віч-на-віч

"Я вимушена була з'їжджати з цього району, оскільки моє перебування тут з моєю собакою стало вкрай небезпечним", - каже киянка.

Що каже власниця алабаїв

Розкішний будинок за високим парканом належить Вадиму Башуну - колишньому регіоналу й фігуранту корупційного скандалу, пов'язаного із заволодінням ділянок Біличанського лісу. Саме йому і належать алабаї. Чоловіка не було вдома, його дружина погоджується говорити лише з журналістами. Розповідає, з чоловіком вони живуть у цьому будинку уже 20 років. Алабаї з'явилися в них 7 років тому. Але тікати з дому вони почали лише після вибухів.

Вадим Башук і собака

Лариса каже, що собаки живуть у вольєрах. Із них вона випускає їх на прогулянку обійстям. Як великим собакам вдається втекти непомічено - пояснити не може. Згодом жінка погодилась вийти і до потерпілих та пообіцяла їм компенсацію.

Протест проти безвідповідальних власників тварин

Чим закінчилась історія

У поліції підтверджують - звернення від потерпілих справді надходили. Після кожного спілкувалися з господарями складали протоколи. Але вилучити собак не мали права без рішення суду.

"Однак під час останнього спілкування із власниками вони погодилися з нами щодо того, що вони не можуть самостійно дбати про цих собак, вони погодились їх передати", - кажуть у поліції.

Нині алабаїв на подвір'ї вже немає. Вони охороняють один із силових підрозділів. А потерпілі мають намір зустрітися із родиною Башунів у суді. Це адміністративне правопорушення і максимальне покарання за нього - штраф.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кривавий терор алабаїв! Собаки без власників влаштовують смертельні напади

Нагадаємо, неконтрольовані алабаї на Львівщині загризли вже кількох собак, але, попри постанову, їх не забирають у власника.

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