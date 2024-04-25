У Києві - аварія за участю патрульного авто: правоохоронниця - у лікарні (відео)

Через ДТП на Либідській утворилися величезні затори.
У четвер, 25 квітня, на вулиці Великій Васильківській у Києві сталася аварія за участю авто патрульної поліції.
Про це повідомляє ТСН.ua із місця події.
За словами кореспондента, через ДТП на Либідській утворилися величезні затори. Кияни за півтора-два квартала з автобусів і тролейбусів поспішають на метро, аби добратися на роботу.
Як уточнили у пресслужбі патрульної поліції Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася за участі службового автомобіля Toyota та транспортного засобу Ford.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford, здійснюючи маневр, порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення зі службовим автомобілем. Внаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнала патрульна, яку ушпиталили медики", - розповіли у патрульній.
На місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця у Київській області, мають звільнити з посади.
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