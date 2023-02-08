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У Києві батько погрожував викинути з балкона 3-місячне немовля (відео)

У Києві батько погрожував викинути з балкона 3-місячне немовля (відео)

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
Перегляди
4170
Час на прочитання
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У Києві батько погрожував викинути з балкона 3-місячне немовля (відео)

Фото: Національна поліція Києва

Соцпрацівники вилучать тримісячну дитину з родини.

У Святошинському районі Києва 8 лютого стався моторошний інцидент – батько погрожував викинути з балкона 3-місячну дівчинку.  

У поліції розповіли деталі інциденту у коментарі ТСН.ua.

"У Києві на вулиці Якуба Коласа (Святошинський район) чоловік намагався кинути з балкону першого поверха тримісячну дитину. Дитину зараз вилучають. На допомогу швидко прийшли поліцейські. Зараз з'ясовуються подробиці інциденту", - повідомила нам речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс. 

За даними поліції, дитина не постраджала, але чоловік продовжує поводити себе агресивно.

Також відомо, що ювенальні поліцейські спільно з представниками служби у справах дітей та сім’ї прийняли рішення про вилучення дитини з родини. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів.

У Мережі також опублікували відео з місця інциденту.

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Дата публікації
Перегляди
4170
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