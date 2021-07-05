У Києві бетонна брила з “втомленого” упала на автомобіль невипадково: названо причину

У Києві бетонна брила з “втомленого” упала на автомобіль невипадково: названо причину

Шматок залізобетону влетів у салон авта на відстані кількох сантиметрів від голови пасажира.

У понеділок, 5 липня, від Берестейського шляхопроводу над проспектом Перемоги — однієї з найжвавіших автомагістралей Києва — відвалилася частина залізобетонної конструкції. Про причини та наслідки аварійної ситуації йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Шматок залізобетону звалився просто на вантажівку "ГАЗель", пробив лобове скло і дивом не поранив її пасажира - брила застрягла на боковій стійці за кілька сантиметрів від його голови. Цю каменюку водій пошкодженого автомобіля забрав із собою, як речовий доказ.

“Удар був сильний - половина блоку влетіла в салон, скло посипалося в обличчя. Шок, страшно...” - пригадував Віктор Олійник, пасажир "ГАЗелі".

Після ДТП поліція склала відповідний протокол, а дорожники пообіцяли коштом комунального підприємства відремонтувати авто. Аварійну ділянку мосту загородили.

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Згодом у КП “Київавтошляхміст” повідомили, що причиною аварійної ситуації на шляхопроводі стала недавня аварія - вантажівка із газоблоками 1 липня врізалася у конструкції моста. Внаслідок надмірного навантаження сталося обсипання захисного шару бетону й перильного огородження. “Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапружених) місцях споруди”, - йдеться в коментарі комунального підприємства.

У КП “Київавтошляхміст” нагадали, що шляхопровід на перетині вулиць Дегтярівської та Василенка з проспектом Перемоги біля станції метро “Берестейська” було побудовано ще у 1960 році. За результатами обстеження, проведеного у 2020 році, експлуатаційний стан шляхопроводу визнано як обмежено працездатний.

Того ж року було розроблено проект протиаварійних заходів для його безпечної експлуатації, роботи повинні були розпочатися найближчим часом. У майбутньому передбачено масштабну реконструкцію споруди.

Новини України: у Києві бетонна брила Берестейського мосту влетіла у лобове скло вантажівки

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