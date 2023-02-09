У Києві біля лікарні "Охматдит" перекинулася "швидка": у неї влетів джип (фото)

Постраждали шість людей, серед них дитина.

У Києві біля лікарні "Охматдит" сталася ДТП. Джип влетів у швидку. Від удару автомобіль медиків перекинувся.

Про це ТСН.ua повідомили в поліції Києва.

"За попередньою інформацією, потерпілі відсутні. На місці працюють правоохоронці, аби встановити механізм та деталі скоєння ДТП", - розповіли правоохоронці.

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Пізніше в поліції додали, що за оновленою інформацією в результаті ДТП - 6 потерпілих, серед них і малолітня дитина.

Попередньо відомо, що автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався по вулиці В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського. "Швидка" перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик "Гранд Черокі", внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік. Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам

Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, 8 лютого сталася масштабна ДТП на Житомирській трасі під Києвом. Дві вантажівки зіткнулися зі "швидкою" та легковиком.

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