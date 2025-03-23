У Києві біля вокзалу поліція жорстко затримала батьків на очах малолітньої дитини: відео

У неділю, 23 березня, біля Центрального залізничного вокзалу у Києві перехожі помітили дивне затримання.

На опублікованих у Мережі видно, як поліцейські жорстко затримують чоловіка.

Жінку, яка намагалася втрутитися, копи відтягнули до поліцейської машини. Поруч стояла малолітня дитина.

У Києві біля вокзалу поліція жорстко затримала п’яних батьків на очах малолітньої дитини

З джерел у поліції ТСН.ua стало відомо, що батьки дитини були з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився доволі агресивно, розпочав конфлікт з правоохоронцями і був затриманий.

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"Попередньо біля вокзалу були помічені батьки з явними ознаками алкогольного сп’яніння та малолітньою дитиною. Люди поводилися доволі агресивно, тому чоловік був затриманий", - розповів співрозмовник ТСН.ua у поліції.

На місці події вже працюють працівники ювенальної превенції. На порушників будуть складені адміністративні протоколи. Також будуть вирішуватися подальші дії щодо дитини.

Згодом Патрульна поліція Києва оприлюднила офіційний коментар з приводу цього інциденту.

У повідомленні йдеться, що батьки малолітньої дитини самі підійшли до поліцейських, кричали, висловлювалися нецензурною лайкою, порушували громадський порядок, влаштували штовханину та намагалися пошкодити формений одяг патрульних.

"Коли чоловік кинувся в напрямку одного з поліцейських і намагався штовхнути його на дорогу під проїжджаючий автобус, ситуація стала більш небезпечною. У результаті, ми затримали агресивних осіб та доставили до відділу поліції для встановлення усіх даних і складання адмінматеріалів", поіфнрмували у Патрульній поліції.

Нагадаємо, у Києві сталася надзвичайна подія: чоловік зайшов до офісної будівлі, відкрив вогонь, поранив жінку, а потім поїхав на Північний міст і стрибнув у річку.

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