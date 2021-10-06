У Києві бійцівський пес, якого господар вигулює без намордника, роздер кішку: чи є управа на таких власників

Проти чоловіка згуртувався чи не весь район.
У столиці на вході в магазин, серед спального мікрорайону, пес бійцівської породи на смерть загриз кішку. Витягти пухнасту з пащі собаки намагалися очевидці, але марно: від травм тварина загинула. Місцеві бояться, аби пес не накинувся і на них, бо ж господар завжди вигулює тварину без намордника.
Про те, чи є на таких власників управа - 5 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Валентина дома має 12 власних котів і підгодовує безпритульних. Матильда була однією з них. За словами жінки, вона була місцевою зіркою. Жила під сходами магазину. Доглядали - продавці. Вони ж і вирвали тварину з пащі пса.
Але тварина померла в клініці. Власник собаки живе в будинку навпроти. Роман показує свого стафа. Півтора року і 18 кілограмів ваги
"Це одвічний конфлікт - собаки і коти. Я знаю цього кота. Але вийшло все дуже випадково. Він (кіт - Ред.) вискочив у нього перед мордою, и він схопив його ...", - розповідає чоловік, хоча і не приховує - пес був без намордника.
Так собака гуляє завжди і тренується з колесами, прослідкували обурені жінки. Фото - виклали в Мережу. Проти чоловіка згуртувався чи не весь район.
Кінолог Олексій тренує собак шукати вибухівку й готує до служби на Сході.
"У кінологів є така фраза: ніколи не винен собака. Завжди винен власник", - говорить він.
Чоловік пояснює, що навіть тренована тварина має інстинкти. В Німеччині, наприклад, мати пса агресивної породи можна лише із спецдозволом, там їх прирівнюють майже до зброї. В Україні теж є законодавство: намордники, короткі повідці... Але штрафи за порушення правил нікого не лякають - від 17 до 51 гривні. Власники нехтують, а от зупинити раптову агресію собаки - не зможуть.
Своєю чергою, в разі нападу, правник Олег Борійчук радить звертатися до правоохоронців. Хоча, каже - до суду такі справи - майже не доходять.
"Загалом на це ніхто уваги не звертає, доки собака когось не вкусила", - зазначає він.
Валентина, яка опікувалася загиблим котом - написала заяву до поліції. Каже, за кілька днів - справи там так і не порушили. Наразі має намір звернутися до прокуратури.
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