У Києві будівельний кран розтрощив автівки: слідчі з’ясовують причини його падіння

Перекрита дорога, повалені ліхтарі і чотири понівечені автівки — такими є наслідки падіння на проїжджу частину будівельного крану у Києві. Він стояв на будівельному майданчику, де зводили торговельний центр. Пізніше з'ясувалося, що під місцем будівництва проходив водопровід.

Про це йдеться у п’ятницю, 1 грудня, в сюжеті ТСН.

Після падіння крана на дорогу полилася вода. Приборкувати цей потік комунальникам довелося кілька годин, відключивши водопостачання до найближчих будинків.

Тим часом дорожні служби на дорозі розгрібали воду і пісок з будівництва. А ремонтники взялися прибирати кран з проїжджої частини. Надвечір дорогу звільнили.

Тепер слідчим треба з'ясувати, хто винен в аварії: чи водоканал, який недогледів за трубою водомагістралі, і через порив вона підмила кран, чи будівельники, які розмістили свою техніку так, що вона натиснула на трубу і її прорвало.

“Чи це розрив труби, чи це кран упав, роздавив - це ще треба розбиратися і виясняти”, - прокоментував інцидент Сергій Лавріненко, головний інженер управління експлуатації водопровідних мереж "Київводоканалу".

За словами голови Дарницького району Києва Миколи Калашника, зараз працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує реальні обставини.

“За наявною інформацією було підмивання мережі колектора і просідання грунту, через що і завалився кран. Постраждало чотири автівки, ніхто з мешканців не постраждав”, - повідомив він.

Нагадаємо, у Києві мешканці трьох житлових комплексів досі лишаються без тепла. Як виявилось, вони мають 42 мільйони боргу перед "Нафтогазом".

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