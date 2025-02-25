У Києві будують першу підземну школу: від чого рятуватиме споруда вартістю 332 мільйони

У Дніпровському районі розповіли, де ще з’являться споруди подвійного призначення.

У Києві будуть першу та найбільшу у місті підземну школу. Споруда має з’явитися у Дніпровському районі столиці вже цієї осені.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно будується саме підземний навчальний заклад і чим він буде відрізнятися від звичайної школи.

Протирадіаційне укриття

Як запевнили нас в управлінні освіти Дніпровського району, поруч зі школою №183 на вулиці Юності, будується споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Тобто його можна буде використовувати під час повітряних тривог та у випадку радіаційної загрози.

"Роботи були розпочаті у вересні 2024 року. Закінчити будівництво об’єкту, якщо усе буде добре з фінансуванням, плануємо у вересні 2025 року. Наразі вже проводиться армування та бетонування фундаментної плити. Далі буде зведення стін і влаштування бетонного армованого перекриття, а після цього – внутрішні та оздоблювальні роботи", – розповідає ТСН.ua Іван Брижко, начальник відділу будівництва та капітального ремонту управління освіти Дніпровського району.

Масштаби будівництва / Фото: Суспільне Новини

Скільки коштує та на яку кількість розраховано

Посадовець додає, що загальна вартість будівництва становить понад 332 мільйона гривень.

"Споруда подвійного призначення розрахована на 1190 учнів та 123 педагогічних працівників і обслуговуючий персонал школи. Тобто на всю чисельність навчального закладу разом з дорослими", – зазначає Іван Брижко.

Як можна використовувати у мирний час

Він додає, що назвати об’єкт підземною школою можна лише з великою натяжкою.

"Це не будівництво підземної школи у прямому розумінні, а саме будівництво споруди подвійного призначення. В умовах війни вони будуються у Києві і працюють як укриття, де діти можуть навчатися під час тривоги. Це саме споруди подвійного призначення. Після війни, у мирний час, там можна розміщувати різноманітні гуртки, спортивні секції, проводити заняття з позакласної шкільної освіти і навіть вести певні уроки. Але назвати це підземною школою – буде не зовсім правильним", – зауважує Іван Брижко.

Зводять ще два таких об’єкти

До речі, така споруда будується у Дніпровському районі не одна.

"Будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття вже розпочато на проспекті Миру та вулиці Березняківській. Цього року планується розпочати будівництво на вулиці Миколайчука. Всі вони рівномірно розподілені по району, щоб учні навчальних закладів мали змогу перебувати у безпеці у випадку можливих загроз", – підсумовує Іван Брижко.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що у Харкові відкривають першу підземну школу: Терехов розповів деталі.

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