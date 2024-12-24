У Києві через недбалість акушера-гінеколога приватного пологового загинуло немовля: як покарали лікаря

Слідством доведено, що 43-річний лікар під час приймання пологів не надав своєчасної кваліфікованої допомоги породіллі, оскільки діяв з порушенням протоколів та інших нормативних документів.

Лікаря однієї з приватних клінік Києва визнали винним у неналежному виконанні професійних обов'язків, унаслідок чого загинуло немовля. Акушера-гінеколога засудили до трьох років позбавлення волі. Це максимальний термін ув’язнення за інкримінованою статтею, яку призначив суд, врахувавши докази, зібрані поліцейськими під час досудового розслідування.

Про це йдеться у випуску новин ТСН о 16:00.

У травні 2020 року під час пологів жінки акушер-гінеколог неправильно оцінив дані КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно ухвалив рішення про кесарів розтин. Унаслідок у новонародженої дитини сталися незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких немовля померло через 55 днів.

Висновок комплексної судово-медичної експертизи підтвердив причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.

Слідством доведено, що 43-річний лікар під час приймання пологів не надав своєчасної кваліфікованої допомоги породіллі, оскільки діяв з порушенням протоколів та інших нормативних документів. Його недбалість призвела до незворотних ушкоджень головного мозку дитини, що і стало причиною її смерті.

Окрім трьох років ув'язнення, лікаря також позбавили медичної практики на рік. З приватної клініки стягнули позовні вимоги потерпілої – 1 мільйон 170 тисяч гривень моральної шкоди.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав.

Нагадаємо, на Одещині жінка народила сьому дитину просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до матері.

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